ARC Raiders : Patch 1.12.0 du 20 janvier, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 janvier 2026 à 11h21
Nouvelle mise à jour pour ARC Raiders, avec le patch 1.12.0 sorti ce 20 janvier sur toutes les plateformes. Découvrez ce qu'il faut savoir à son sujet.
ARC Raiders : Patch 1.12.0 du 20 janvier, les détails
Deuxième mise à jour de l'année pour ARC Raiders, après une première assez importante. Celle-ci l'est beaucoup moins, étant donné qu'elle se concentre essentiellement sur la correction de problèmes. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.12.0 d'ARC Raiders en Français disponible ci-dessous.

Patch ARC Raiders du 20 janvier

  • Correction d'un exploit de duplication d'objets.
  • Correction d'un exploit de duplication de munitions.
  • Correction de certains cas où des joueurs pouvaient infliger des dégâts à d'autres à travers la géométrie du décor.
  • Correction de plusieurs zones de la carte Stella Montis permettant de sortir des limites.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme des astuces pour les Épreuves de la semaine, ou encore où trouver un grille-pain.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (5)

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Xud (invité) Le 21/01/2026 à 11:51

J'ai également le compteur craft qui se remet à zéro.

Et les parties classée, rien n'est comptabilisé depuis hier, chez moi également.

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Christo (invité) Le 21/01/2026 à 04:21

Pour le multi craft, ça le fait pour tout le monde, quand le bandeau de création de craft disparait ça réinitialise l'action en cours si tu étais entrain de crafter de nouveau, il faut soit valider avant ou alors attendre que ce bandeau soit partis pour de nouveau crafter...c'est vrai que c'est une perte de temps...

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Merkabz (invité) Le 20/01/2026 à 23:02

Moi c'est le bug qui remet à zéro le curseur quand on veut multi craft ... ça vous le fait ?

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Merci (invité) Le 20/01/2026 à 20:16

Petite mise a jour mais efficace, c'est tout ce qui compte

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Srediar crA (invité) Le 20/01/2026 à 18:46

Toujours pas de correctif pour les trophées buggés.