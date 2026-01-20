ARC Raiders : Patch 1.12.0 du 20 janvier, les détails

ARC Raiders : Patch 1.39.0 du 28 juillet, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 28 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.39.0.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme des astuces pour les Épreuves de la semaine, ou encore où trouver un grille-pain.
Patch ARC Raiders du 20 janvier
- Correction d'un exploit de duplication d'objets.
- Correction d'un exploit de duplication de munitions.
- Correction de certains cas où des joueurs pouvaient infliger des dégâts à d'autres à travers la géométrie du décor.
- Correction de plusieurs zones de la carte Stella Montis permettant de sortir des limites.
commentaires (5)
J'ai également le compteur craft qui se remet à zéro.
Et les parties classée, rien n'est comptabilisé depuis hier, chez moi également.
Pour le multi craft, ça le fait pour tout le monde, quand le bandeau de création de craft disparait ça réinitialise l'action en cours si tu étais entrain de crafter de nouveau, il faut soit valider avant ou alors attendre que ce bandeau soit partis pour de nouveau crafter...c'est vrai que c'est une perte de temps...
Moi c'est le bug qui remet à zéro le curseur quand on veut multi craft ... ça vous le fait ?
Petite mise a jour mais efficace, c'est tout ce qui compte
Toujours pas de correctif pour les trophées buggés.