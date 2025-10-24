ARC Raiders : Les joueurs ont été humiliés par la redoutable Queen

Le playtest d'ARC Raiders a attiré plus de 180 000 joueurs simultanément, mais un chiffre a retenu l'attention : le K/D moyen face à la Queen n'a pas dépassé 0,0007. Une statistique aussi impressionnante qu'humiliante.
Avec plus de 30 millions de parties disputées
en seulement trois jours, le serveur slam d'ARC Raiders
a marqué les esprits. Le nouveau shooter d'extraction d'Embark Studios
, attendu pour le 30 octobre 2025, a confronté les joueurs à des menaces robotiques titanesques, dont la Queen
, véritable fléau mécanique que seuls 77 joueurs ont réussi à vaincre.
La Queen, cauchemar des Raiders
Surnommée par la communauté « la Reine du carnage », la Queen est une créature mécanique colossale
, mi-crabe, mi-char d'assaut. Capable de tirer des roquettes à longue portée, de balayer la zone avec des faisceaux laser et d'écraser tout ce qui s'approche, elle incarne le danger absolu du jeu.
Face à elle, les joueurs n'ont eu que peu de répit : seulement 77 victoires sur 30 millions de tentatives
, soit un ratio K/D de 0,0007. Une statistique qui illustre à quel point le combat est impitoyable et souligne la puissance de cette boss mécanique.
Un combat aussi risqué que gratifiant
La Queen protège un harvester rempli de butin rare, mais pour l'atteindre, il faut survivre à un véritable déluge de feu. Chaque tir lancé attire d'autres joueurs et des ARCs (des drones hostiles) rendant la survie presque impossible.
Les développeurs d'Embark Studios ont également confirmé que le test a été un succès massif
, démontrant la solidité des serveurs et la popularité du jeu. La tension, la compétition et la coopération y sont au cœur de l'expérience.
L'expérience proposée par Embark Studios combine intensité, coopération et imprévisibilité, des ingrédients qui séduisent un public toujours plus friand de défis. Avec des statistiques impressionnantes et une communauté déjà engagée, ARC Raiders pourrait bien devenir une nouvelle référence du genre shooter d'extraction
.
Le jeu est disponible en précommande
dès maintenant et sortira officiellement le 30 octobre 2025 sur PS5, PC et Xbox Series, pour la somme de 39,99 €. Notre partenaire Instant Gaming vous le proposera très vite avec une réduction
.
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