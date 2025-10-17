ARC Raiders : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de ARC Raiders, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Après une assez longue attente, les joueurs sont sur le point de découvrir ARC Raiders
, sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme souvent, le studio en charge de son développement propose plusieurs éditions
, offrant des bonus différents. Le choix sera donc crucial pour certains, et pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.
Différentes éditions de ARC Raiders
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Jeu complet
|Oui
|Oui
|Le pack d'objets esthétiques Vagabond
|Oui
|Oui
|Un objet esthétique pour personnage
|Oui
|Oui
|Une emote Pan ! Pan !
|Oui
|Oui
|Un skin pour Coquillard
|Oui
|Oui
|2,400 jetons Raider
|Oui
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Canard chanceux, le pack Cogneur et le pack d'objets esthétiques Astro exclusif, qui comprend :
- La tenue légendaire Combinaison anti-g,
- Le sac à dos Récupérateur,
- L'accessoire de sac à dos Souvenir de l'espace,
- Des variantes de couleurs de tenue.
Prix des différentes éditions de ARC Raiders
Le prix de vente des éditions de ARC Raiders BLABLABLA. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 39,99 €
- PlayStation et Xbox → 39,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 59,99 €
- PlayStation et Xbox → 59,99 €
Où précommander ARC Raiders ?
ARC Raiders
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions d'ARC Raiders avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
La sortie de ARC Raiders
est programmée pour le 30 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series donc. Comptez sur nous pour continuer à vous relayer toutes les informations concernant le jeu.
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