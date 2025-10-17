ARC Raiders : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 octobre 2025 à 16h11
Retrouvez le détail des différentes éditions de ARC Raiders, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
ARC Raiders : Différentes éditions, précommande et prix
Après une assez longue attente, les joueurs sont sur le point de découvrir ARC Raiders, sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme souvent, le studio en charge de son développement propose plusieurs éditions, offrant des bonus différents. Le choix sera donc crucial pour certains, et pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.

Différentes éditions de ARC Raiders

Avantages Standard Deluxe
Jeu complet Oui Oui
Le pack d'objets esthétiques Vagabond Oui Oui
Un objet esthétique pour personnage Oui Oui
Une emote Pan ! Pan ! Oui Oui
Un skin pour Coquillard Oui Oui
2,400 jetons Raider Oui Oui

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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Canard chanceux, le pack Cogneur et le pack d'objets esthétiques Astro exclusif, qui comprend :
  • La tenue légendaire Combinaison anti-g,
  • Le sac à dos Récupérateur,
  • L'accessoire de sac à dos Souvenir de l'espace,
  • Des variantes de couleurs de tenue.
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Prix des différentes éditions de ARC Raiders

Le prix de vente des éditions de ARC Raiders BLABLABLA. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 39,99 €
    • PlayStation et Xbox → 39,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 59,99 €
    • PlayStation et Xbox → 59,99 €

Où précommander ARC Raiders ?

ARC Raiders peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions d'ARC Raiders avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

Miniature vidéo

La sortie de ARC Raiders est programmée pour le 30 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series donc. Comptez sur nous pour continuer à vous relayer toutes les informations concernant le jeu.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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