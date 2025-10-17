ARC Raiders : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de ARC Raiders, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Différentes éditions de ARC Raiders

Avantages Standard Deluxe Jeu complet Oui Oui Le pack d'objets esthétiques Vagabond Oui Oui Un objet esthétique pour personnage Oui Oui Une emote Pan ! Pan ! Oui Oui Un skin pour Coquillard Oui Oui 2,400 jetons Raider Oui Oui

Bonus de précommande

La tenue légendaire Combinaison anti-g,

Le sac à dos Récupérateur,

L'accessoire de sac à dos Souvenir de l'espace,

Des variantes de couleurs de tenue.











Prix des différentes éditions de ARC Raiders

Édition Standard PC → 39,99 € PlayStation et Xbox → 39,99 €

Édition Deluxe PC → 59,99 € PlayStation et Xbox → 59,99 €



Où précommander ARC Raiders ?

l'une des éditions d'ARC Raiders avec une petite réduction

Après une assez longue attente, les joueurs sont sur le point de découvrir, sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme souvent, le studio en charge de son développement propose, offrant des bonus différents. Le choix sera donc crucial pour certains, et pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Canard chanceux, le pack Cogneur et le pack d'objets esthétiques Astro exclusif, qui comprend :Le prix de vente des éditions de ARC Raiders BLABLABLA. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer, afin de faire des économies lors de l'achat.La sortie deest programmée pour le 30 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series donc. Comptez sur nous pour continuer à vous relayer toutes les informations concernant le jeu.