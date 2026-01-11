ARC Raiders : Le studio craignait un seul rival pour sa sortie, et ce n'était pas Call of Duty

Sorti fin 2025 au milieu des mastodontes, le titre d'Embark Studios a su trouver sa place avec brio. Pourtant, ses créateurs avouent avoir scruté le calendrier avec anxiété pour éviter une confrontation directe avec un géant bien précis, quitte à affronter les autres ténors du marché.
La fin de l'année 2025 restera gravée comme une période faste mais impitoyable pour l'industrie vidéoludique. Entre le retour de Battlefield 6, la sortie de Call of Duty: Black Ops 7 et les quelques pépites indépendantes, se faire une place au soleil relevait du défi pour n'importe quel éditeur. Pour ARC Raiders, la stratégie de lancement a été minutieusement calculée, avec une seule véritable hantise en tête, ne pas se retrouver sur la route de la production la plus attendue de la décennie
.
L'ombre menaçante de Rockstar Games
Alors que le jeu devait naviguer dans des eaux infestées de requins comme Battlefield 6
et Call of Duty: Black Ops 7
, qui étaient tous les deux très attendus, notamment le premier, c'est bien GTA 6 qui a dicté l'agenda d'Embark Studios
. Patrick Söderlund, le PDG du studio, a joué franc jeu lors d'une récente interview
en expliquant que la priorité absolue était d'éviter le rouleau compresseur de Rockstar.
Nous ne voulions pas être proches d'eux [Rockstar]. Je ne pense pas que quiconque voulait être proche d'eux. Nous attendions qu'ils annoncent leur date de sortie, et une fois que cela a été clair, nous avons senti que nous pouvions fixer une date.
Le studio avait une intuition raisonnable sur les fenêtres de tir de ses concurrents directs du genre FPS, mais l'incertitude autour du titre en monde ouvert de Rockstar représentait un risque commercial trop grand pour être ignoré
.
Un pari assumé face aux FPS militaires
Paradoxalement, lancer ARC Raiders en sandwich entre les deux leaders du FPS militaire était un choix délibéré
. Fort de données rassurantes issues de leur dernier test et de retours techniques solides, le studio savait que sa proposition avait les reins assez solides pour exister face à la concurrence habituelle
. Contrairement à l'aridité d'un Escape from Tarkov, le titre a misé sur une approche plus accessible et moins punitive qui a payé, comme en témoignent les 100 000 joueurs connectés dès la première demi-heure. En offrant une expérience unique et plus douce que les standards du genre, Embark a prouvé qu'il y avait de la place pour une alternative
, même au milieu d'un calendrier surchargé. Et plus de deux mois plus tard, le choix s'avère payant.ARC Raiders
est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides comme les ressources pour l'Expédition
ou encore où trouver des serpentins de refroidissement
. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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