ARC Raiders : Le studio craignait un seul rival pour sa sortie, et ce n'était pas Call of Duty

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 janvier 2026 à 14h00
Sorti fin 2025 au milieu des mastodontes, le titre d'Embark Studios a su trouver sa place avec brio. Pourtant, ses créateurs avouent avoir scruté le calendrier avec anxiété pour éviter une confrontation directe avec un géant bien précis, quitte à affronter les autres ténors du marché.
ARC Raiders : Le studio craignait un seul rival pour sa sortie, et ce n'était pas Call of Duty
La fin de l'année 2025 restera gravée comme une période faste mais impitoyable pour l'industrie vidéoludique. Entre le retour de Battlefield 6, la sortie de Call of Duty: Black Ops 7 et les quelques pépites indépendantes, se faire une place au soleil relevait du défi pour n'importe quel éditeur. Pour ARC Raiders, la stratégie de lancement a été minutieusement calculée, avec une seule véritable hantise en tête, ne pas se retrouver sur la route de la production la plus attendue de la décennie.

L'ombre menaçante de Rockstar Games

Alors que le jeu devait naviguer dans des eaux infestées de requins comme Battlefield 6 et Call of Duty: Black Ops 7, qui étaient tous les deux très attendus, notamment le premier, c'est bien GTA 6 qui a dicté l'agenda d'Embark Studios. Patrick Söderlund, le PDG du studio, a joué franc jeu lors d'une récente interview en expliquant que la priorité absolue était d'éviter le rouleau compresseur de Rockstar.
Nous ne voulions pas être proches d'eux [Rockstar]. Je ne pense pas que quiconque voulait être proche d'eux. Nous attendions qu'ils annoncent leur date de sortie, et une fois que cela a été clair, nous avons senti que nous pouvions fixer une date.
Le studio avait une intuition raisonnable sur les fenêtres de tir de ses concurrents directs du genre FPS, mais l'incertitude autour du titre en monde ouvert de Rockstar représentait un risque commercial trop grand pour être ignoré.

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Un pari assumé face aux FPS militaires

Paradoxalement, lancer ARC Raiders en sandwich entre les deux leaders du FPS militaire était un choix délibéré. Fort de données rassurantes issues de leur dernier test et de retours techniques solides, le studio savait que sa proposition avait les reins assez solides pour exister face à la concurrence habituelle. Contrairement à l'aridité d'un Escape from Tarkov, le titre a misé sur une approche plus accessible et moins punitive qui a payé, comme en témoignent les 100 000 joueurs connectés dès la première demi-heure. En offrant une expérience unique et plus douce que les standards du genre, Embark a prouvé qu'il y avait de la place pour une alternative, même au milieu d'un calendrier surchargé. Et plus de deux mois plus tard, le choix s'avère payant.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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