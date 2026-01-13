ARC Raiders lance sa première mise à jour de l'année, avec deux gros nerfs, découvrez le patch notes

ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition

Pour sa quatrième expédition, ARC Raiders repense entièrement son système de récompenses. Fini les points de compétence, place aux plans de fabrication et aux jetons premium. Une refonte pensée pour aider les nouveaux venus, mais qui suscite déjà de vives réactions au sein de la communauté des joueurs vétérans.