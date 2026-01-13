ARC Raiders lance sa première mise à jour de l'année, avec deux gros nerfs, découvrez le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 janvier 2026 à 11h45
Embark Studios vient de déployer la première mise à jour de l'année pour ARC Raiders, la version 1.11.0, laquelle n'est pas très grande, mais comprend deux nerfs attendus.
ARC Raiders lance sa première mise à jour de l'année, avec deux gros nerfs, découvrez le patch notes
Après une pause hivernale bien méritée, Embark repart de l'avant pour une année 2026 qui s'annonce chargée. Si toute la communauté attend toujours une feuille de route pour savoir ce qui lui est réservée, les développeurs, eux, viennent de publier une première mise à jour, avec deux changements notables, concernant deux armes jugées trop puissantes.

Le studio célèbre aussi le cap des 12 millions de joueurs en offrant une pioche à tous, à condition de lancer ARC Raiders avant le 13 janvier 23h59. Quoi qu'il en soit, le patch notes de la mise à jour 1.11.0 d'ARC Raiders est disponible ci-dessous.

Patch ARC Raiders du 13 janvier

Fondoir

  • Note des développeurs : cadence de tir réduite de 600 à 450. La cadence précédente n'était en pratique atteignable que par des joueurs utilisant des macros, ce qui créait une dynamique injuste favorisant l'usage de logiciels tiers.

Grenade télécommandée

  • Note des développeurs : la Grenade télécommandée domine actuellement les affrontements PvP, et les joueurs la privilégient par rapport à toutes les autres grenades. Ce nerf vise à la rendre moins efficace en tant que grenade « déclenchée en l'air », tout en conservant son utilité comme bombe collante. La décroissance des dégâts a été rééquilibrée afin de concentrer les dégâts plus près du centre de l'explosion et d'en infliger moins à distance. Le délai entre le déclenchement de la grenade et sa détonation a été augmenté, passant de 0,7 s à 1,5 s, ce qui laisse davantage de temps aux joueurs pour réagir et rend le timing des détonations en l'air plus difficile.

Autres 

  • Correction d'un exploit lié aux cartes/clés qui permettait aux joueurs de conserver les clés de salle après les avoir utilisées.
  • L'éclairage a été réduit dans certaines zones de Stella Montis en Raid nocturne afin de rendre l'utilisation des lampes torches et l'écoute plus pertinentes.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme où trouver un filtre à eau, ou encore mettre la main sur un serpentin de refroidissement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes
ARC Raiders 07 juillet 2026

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 7 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.36.0.
ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties
ARC Raiders 01 juillet 2026

ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties

Embark Studios durcit le ton face aux tricheurs sur ARC Raiders. Le déploiement du système anti-triche Denuvo est désormais terminé, mais le studio suédois promet que ce n'est que le début d'une vaste campagne pour garantir des parties équitables à sa large communauté.
ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition
ARC Raiders 26 juin 2026

ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition

Pour sa quatrième expédition, ARC Raiders repense entièrement son système de récompenses. Fini les points de compétence, place aux plans de fabrication et aux jetons premium. Une refonte pensée pour aider les nouveaux venus, mais qui suscite déjà de vives réactions au sein de la communauté des joueurs vétérans.

commentaire (0)