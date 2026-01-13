ARC Raiders lance sa première mise à jour de l'année, avec deux gros nerfs, découvrez le patch notes

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 7 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.36.0.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme où trouver un filtre à eau, ou encore mettre la main sur un serpentin de refroidissement.
Patch ARC Raiders du 13 janvier
Fondoir
- Note des développeurs : cadence de tir réduite de 600 à 450. La cadence précédente n'était en pratique atteignable que par des joueurs utilisant des macros, ce qui créait une dynamique injuste favorisant l'usage de logiciels tiers.
Grenade télécommandée
- Note des développeurs : la Grenade télécommandée domine actuellement les affrontements PvP, et les joueurs la privilégient par rapport à toutes les autres grenades. Ce nerf vise à la rendre moins efficace en tant que grenade « déclenchée en l'air », tout en conservant son utilité comme bombe collante. La décroissance des dégâts a été rééquilibrée afin de concentrer les dégâts plus près du centre de l'explosion et d'en infliger moins à distance. Le délai entre le déclenchement de la grenade et sa détonation a été augmenté, passant de 0,7 s à 1,5 s, ce qui laisse davantage de temps aux joueurs pour réagir et rend le timing des détonations en l'air plus difficile.
Autres
- Correction d'un exploit lié aux cartes/clés qui permettait aux joueurs de conserver les clés de salle après les avoir utilisées.
- L'éclairage a été réduit dans certaines zones de Stella Montis en Raid nocturne afin de rendre l'utilisation des lampes torches et l'écoute plus pertinentes.
commentaire (0)