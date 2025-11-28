ARC Raiders : La solution de génie d'Embark pour punir les exploits

Embark Studios a déployé une mise à jour surprenante pour contrer un exploit dans ARC Raiders. Plutôt que de bannir ou de bloquer l'accès, les développeurs ont opté pour une punition immédiate et littéralement brûlante pour ceux qui tentent de tricher.
Les développeurs d'Embark Studios ont pris le terme « hotfix » au pied de la lettre. Confrontés à un problème technique permettant aux joueurs de traverser des portes verrouillées sans carte d'accès pour piller des trésors, ils ont répondu par le feu
. Littéralement.
Une justice expéditive et brûlante
Dans le monde complexe du développement de jeux vidéo, la correction de problèmes majeurs nécessite souvent du temps, des phases de tests et des correctifs lourds. Mais parfois, l'urgence dicte une approche beaucoup plus créative et immédiate. C'est exactement ce qui s'est passé pour ARC Raiders
. Confronté depuis la sortie à des joueurs malins qui ont découvert une méthode pour se faufiler à travers des portes censées être infranchissables sans posséder la clé adéquate, le studio a réagi de manière originale.
Locked rooms now turn you into a fireball if you glitch inside
byu/Forward_Problem_7550 inArcRaiders
Comme l'ont rapporté plusieurs utilisateurs amusés sur Reddit, tenter l'expérience se solde désormais par une mort atroce depuis la mise à jour 1.4.0
. Si vous forcez le passage via le glitch, des jets de flammes surgissent instantanément des murs de la salle
, transformant le joueur en torche humaine. Le butin reste intact, narguant l'utilisateur alors que sa barre de vie fond comme neige au soleil. C'est une méthode brutale, très visuelle, et surtout, extrêmement dissuasive pour quiconque tiendrait à la survie de son avatar.
La communauté savoure le spectacle
Loin de provoquer la colère des joueurs ou des cris au scandale, cette mesure a déclenché une vague d'hilarité et d'approbation générale
. Voir des tricheurs potentiels se faire punir directement par l'environnement du jeu apporte une satisfaction immédiate aux joueurs honnêtes. C'est une forme de justice qui transforme un problème technique frustrant en un moment de divertissement partagé sur les réseaux sociaux.
Un utilisateur de Reddit résume parfaitement le sentiment général face à cette initiative :
C'est COMME ÇA qu'on gère les problèmes qu'on ne peut pas régler rapidement.
Cette approche rappelle que le développement de jeu est aussi une affaire d'adaptation et d'ingéniosité. Plutôt que de simplement rendre la zone inaccessible via un mur invisible frustrant, Embark a choisi d'intégrer la punition au monde du jeu,
vous jouez avec le feu en trichant, vous vous brûlez réellement.
Une solution temporaire ?
Bien que les développeurs travaillent assurément sur une correction « propre » du code pour empêcher le glitch à la source de manière définitive, cette solution intermédiaire a le mérite de l'efficacité et de l'originalité
. Au départ, certains membres de la communauté réclamaient le bannissement pur et simple des utilisateurs de cet exploit. Finalement, les voir mourir à petit feu semble être une rétribution bien plus amusante et acceptée par tous.
Il reste à voir si Embark conservera cette mécanique comme un clin d'œil ou si elle disparaîtra totalement une fois le bug corrigé. Quoi qu'il en soit, ARC Raiders
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme notre tier list des meilleures armes
, mais aussi tout savoir du bunker caché
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