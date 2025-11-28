ARC Raiders : La solution de génie d'Embark pour punir les exploits



le 28 novembre 2025 à 11h06 Publié par Corentin Rimbert le 28 novembre 2025 à 11h06

Embark Studios a déployé une mise à jour surprenante pour contrer un exploit dans ARC Raiders. Plutôt que de bannir ou de bloquer l'accès, les développeurs ont opté pour une punition immédiate et littéralement brûlante pour ceux qui tentent de tricher.