ARC Raiders : La solution de génie d'Embark pour punir les exploits

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 novembre 2025 à 11h06
Embark Studios a déployé une mise à jour surprenante pour contrer un exploit dans ARC Raiders. Plutôt que de bannir ou de bloquer l'accès, les développeurs ont opté pour une punition immédiate et littéralement brûlante pour ceux qui tentent de tricher.
ARC Raiders : La solution de génie d'Embark pour punir les exploits
Les développeurs d'Embark Studios ont pris le terme « hotfix » au pied de la lettre. Confrontés à un problème technique permettant aux joueurs de traverser des portes verrouillées sans carte d'accès pour piller des trésors, ils ont répondu par le feu. Littéralement.

Une justice expéditive et brûlante

Dans le monde complexe du développement de jeux vidéo, la correction de problèmes majeurs nécessite souvent du temps, des phases de tests et des correctifs lourds. Mais parfois, l'urgence dicte une approche beaucoup plus créative et immédiate. C'est exactement ce qui s'est passé pour ARC Raiders. Confronté depuis la sortie à des joueurs malins qui ont découvert une méthode pour se faufiler à travers des portes censées être infranchissables sans posséder la clé adéquate, le studio a réagi de manière originale. 

Locked rooms now turn you into a fireball if you glitch inside
byu/Forward_Problem_7550 inArcRaiders

Comme l'ont rapporté plusieurs utilisateurs amusés sur Reddit, tenter l'expérience se solde désormais par une mort atroce depuis la mise à jour 1.4.0. Si vous forcez le passage via le glitch, des jets de flammes surgissent instantanément des murs de la salle, transformant le joueur en torche humaine. Le butin reste intact, narguant l'utilisateur alors que sa barre de vie fond comme neige au soleil. C'est une méthode brutale, très visuelle, et surtout, extrêmement dissuasive pour quiconque tiendrait à la survie de son avatar.

La communauté savoure le spectacle

Loin de provoquer la colère des joueurs ou des cris au scandale, cette mesure a déclenché une vague d'hilarité et d'approbation générale. Voir des tricheurs potentiels se faire punir directement par l'environnement du jeu apporte une satisfaction immédiate aux joueurs honnêtes. C'est une forme de justice qui transforme un problème technique frustrant en un moment de divertissement partagé sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Reddit résume parfaitement le sentiment général face à cette initiative :
C'est COMME ÇA qu'on gère les problèmes qu'on ne peut pas régler rapidement.
Cette approche rappelle que le développement de jeu est aussi une affaire d'adaptation et d'ingéniosité. Plutôt que de simplement rendre la zone inaccessible via un mur invisible frustrant, Embark a choisi d'intégrer la punition au monde du jeu, vous jouez avec le feu en trichant, vous vous brûlez réellement.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Une solution temporaire ?

Bien que les développeurs travaillent assurément sur une correction « propre » du code pour empêcher le glitch à la source de manière définitive, cette solution intermédiaire a le mérite de l'efficacité et de l'originalité. Au départ, certains membres de la communauté réclamaient le bannissement pur et simple des utilisateurs de cet exploit. Finalement, les voir mourir à petit feu semble être une rétribution bien plus amusante et acceptée par tous.

Chargement du sondage...

0 votant

Il reste à voir si Embark conservera cette mécanique comme un clin d'œil ou si elle disparaîtra totalement une fois le bug corrigé. Quoi qu'il en soit, ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme notre tier list des meilleures armes, mais aussi tout savoir du bunker caché. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
  • PC 
    • Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire
ARC Raiders 15 septembre 2026

ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire

Les Expéditions d'ARC Raiders pourraient ne jamais faire leur retour. Alors que les joueurs attendaient une refonte pour l'année prochaine, le producteur exécutif Aleksander Grøndal a révélé que le studio Embark envisageait purement et simplement de supprimer cette mécanique.
ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes
ARC Raiders 08 septembre 2026

ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 8 septembre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.45.0.
Les développeurs d'ARC Raiders ont été dépassés par le nombre de joueurs, et leur exigence
ARC Raiders 04 septembre 2026

Les développeurs d'ARC Raiders ont été dépassés par le nombre de joueurs, et leur exigence

Face à l'appétit insatiable des joueurs, les créateurs d'ARC Raiders admettent avoir été pris de court. Incapable de suivre la cadence infernale des géants du jeu service, le studio Embark mise désormais sur la qualité avec sa prochaine mise à jour majeure pour reconquérir sa communauté.

commentaire (0)