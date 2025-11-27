ARC Raiders : Patch notes du 27 novembre, découvrez tous les changements

ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 8 septembre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.45.0.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme notre tier list des meilleures armes, mais aussi où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis.
Patch ARC Raiders du 27 novembre
Contenu et correctifs
- Des mécanismes pour empêcher un exploit ont été ajoutés pour toutes les pièces verrouillées sur l'ensemble des cartes.
- Correction de l'exploit lié aux armes à feu qui permettait de tirer plus rapidement que prévu en changeant vers un objet d'utilisation rapide puis en revenant à l'arme.
- L'accès extérieur à la salle verrouillée de la tour de contrôle de Spaceport a été bloqué.
- Correction d'un problème qui provoquait parfois des textures basse résolution dans le menu principal.
- Correction d'un bug permettant aux joueurs de se pousser en sautant sur le dos des autres.
- Correction d'artefacts lumineux qui pouvaient parfois apparaître lors de l'entrée dans une carte.
- La voix des pilleurs (Raider Voice) respecte désormais correctement l'option de voix sélectionnée après un redémarrage du jeu.
commentaire (1)
merci pour la correction de l'exploit