ARC Raiders : Patch notes du 27 novembre, découvrez tous les changements

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 novembre 2025 à 11h07
Un petit mois après la sortie d'ARC Raiders, Embark Studios déploie un nouveau correctif, dans le but de résoudre quelques soucis.
ARC Raiders : Patch notes du 27 novembre, découvrez tous les changements
Si ARC Raiders est un succès, avec près de 7 millions de copies vendues, il n'échappe malheureusement pas aux problèmes qui surviennent lors de la sortie. Même s'ils sont peu nombreux, les joueurs ont effectivement relevé plusieurs soucis, plus ou moins impactants, qui peuvent gâcher l'expérience de jeu. C'est dans ce sens qu'un nouveau correctif vient d'être publié, en corrigeant un glitch qui commençait à agacer la communauté. 

Vous pouvez retrouver le patch notes d'ARC Raiders du 27 novembre, correspondant à la version 1.4.0 ci-dessous. D'autres correctifs devraient être publiés ces prochaines semaines, toujours dans le but d'améliorer le contenu.

Patch ARC Raiders du 27 novembre

Contenu et correctifs

  • Des mécanismes pour empêcher un exploit ont été ajoutés pour toutes les pièces verrouillées sur l'ensemble des cartes.
  • Correction de l'exploit lié aux armes à feu qui permettait de tirer plus rapidement que prévu en changeant vers un objet d'utilisation rapide puis en revenant à l'arme.
  • L'accès extérieur à la salle verrouillée de la tour de contrôle de Spaceport a été bloqué.
  • Correction d'un problème qui provoquait parfois des textures basse résolution dans le menu principal.
  • Correction d'un bug permettant aux joueurs de se pousser en sautant sur le dos des autres.
  • Correction d'artefacts lumineux qui pouvaient parfois apparaître lors de l'entrée dans une carte.
  • La voix des pilleurs (Raider Voice) respecte désormais correctement l'option de voix sélectionnée après un redémarrage du jeu.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme notre tier list des meilleures armes, mais aussi où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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merci (invité) Le 27/11/2025 à 16:14

merci pour la correction de l'exploit