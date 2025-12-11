ARC Raiders : La proposition de gameplay d'Elon Musk qui pourrait tout changer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2025 à 17h36
Elon Musk, joueur autoproclamé et milliardaire, a récemment partagé son avis sur ARC Raiders. En réponse à Embark Studios, il suggère une mécanique de vengeance spécifique qui pourrait transformer l'expérience d'extraction. Une idée qui résonne étrangement avec les débats actuels sur la toxicité en jeu.
ARC Raiders : La proposition de gameplay d'Elon Musk qui pourrait tout changer
C'est une interaction que personne n'avait vu venir sur les réseaux sociaux, et pourtant, elle pourrait bien influencer l'avenir d'un des jeux d'extraction les plus surveillés du moment. Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, a profité d'une publication d'Embark Studios pour glisser une suggestion de gameplay qui n'est pas passée inaperçue auprès de la communauté d'ARC Raiders.

Une demande de fonctionnalité inattendue

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Alors que le studio suédois sollicitait des retours techniques sur les cartes du jeu, le milliardaire s'est fendu d'un commentaire aussi bref qu'explicite concernant les mécaniques sociales du titre. Il affirme que c'est un « bon jeu » mais qui aurait besoin d'un « moyen de chasser les joueurs qui vous ont trahi  ».
Cette proposition vise directement le cœur de l'expérience des jeux d'extraction, où la trahison est souvent une mécanique frustrante mais centrale. Elon Musk imagine ici un système officialisé de vendetta, permettant aux victimes de retrouver et de punir ceux qui ont brisé une alliance tacite ou explicite. Si l'idée peut sembler séduisante pour ajouter du piment aux parties, elle soulève également des questions sur l'équilibre du jeu et la gestion de la toxicité.

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Entre vengeance et justice communautaire

La remarque d'Elon Musk s'inscrit dans un contexte particulier pour ARC Raiders. Récemment, une initiative satirique nommée la « Speranza Watchlist » a fait surface, proposant une base de données (fictive) pour identifier les joueurs pacifiques et les joueurs toxiques. Bien que basée sur de fausses données, cette liste a captivé les fans, prouvant qu'il existe une réelle demande pour des outils de régulation sociale ou de justice au sein du jeu.

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L'idée d'Elon Musk de transformer la trahison en une boucle de gameplay active, où le traître devient la proie, pourrait canaliser cette frustration des joueurs. Cependant, sur le plan technique, cela semble très difficile et nécessiterait un équilibrage minutieux pour éviter que cette mécanique ne soit elle-même détournée à des fins de harcèlement.

Elon Musk et le jeu vidéo, une histoire complexe

Ce n'est pas la première fois que l'entrepreneur donne son avis sur l'industrie. Se qualifiant parfois de « dieu vivant du jeu vidéo » avec une humilité totale bien évidemment, il a souvent évoqué ses sessions sur Elden RingDiablo IV ou encore Quake durant sa jeunesse.

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Toutefois, sa crédibilité de « gamer » est parfois écornée par ses propres aveux, comme lorsqu'il a admis plus tôt cette année avoir utilisé des moyens détournés s'apparentant à de la triche dans des titres comme Path of Exile, que les joueurs avaient remarqué lors de ses différents lives.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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