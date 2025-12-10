ARC Raiders : La mise à jour hivernale a une date, sortez vos doudounes



le 10 décembre 2025 à 10h45 Publié par Corentin Rimbert le 10 décembre 2025 à 10h45

L'extraction shooter d'Embark Studios s'apprête à refroidir l'atmosphère. La mise à jour Cold Snap vient de confirmer sa date de sortie, avec une mécanique de température inédite et des conditions météorologiques extrêmes. Préparez-vous à affronter le froid, car la survie ne dépendra plus uniquement de vos talents de tireur.