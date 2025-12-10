ARC Raiders : La mise à jour hivernale a une date, sortez vos doudounes

L'extraction shooter d'Embark Studios s'apprête à refroidir l'atmosphère. La mise à jour Cold Snap vient de confirmer sa date de sortie, avec une mécanique de température inédite et des conditions météorologiques extrêmes. Préparez-vous à affronter le froid, car la survie ne dépendra plus uniquement de vos talents de tireur.
L'attente touche à sa fin pour les amateurs de survie post-apocalyptique. Embark Studios a officiellement levé le voile sur le déploiement de sa mise à jour hivernale tant attendue, la deuxième de contenu après celle de novembre. Baptisée Cold Snap, cet ajout majeur débarquera sur les serveurs d'ARC Raiders le mardi 16 décembre
. Loin d'être un simple ravalement de façade cosmétique pour les fêtes de fin d'année, cette mise à jour entend redéfinir les règles de l'extraction.
Le froid, un nouvel ennemi mortel
Selon la feuille de route officielle du studio, la nouveauté centrale réside dans l'apparition de la condition de carte « chutes de neige »
. Longtemps objet de spéculations au sein de la communauté, cette météo ne se contentera pas de blanchir les décors habituels. Une image promotionnelle diffusée par Embark montre un Raider effondré dans la neige, suggérant que les températures extrêmes auront des conséquences directes et potentiellement létales sur votre personnage.
Il semble désormais acquis que les joueurs devront gérer leur exposition aux éléments
. La mécanique pourrait imposer de trouver des sources de chaleur, comme des grenades incendiaires ou des abris, pour éviter de mourir de froid en pleine mission. Cela ajoute une couche de tension supplémentaire à un jeu où chaque extraction est déjà un pari risqué.
La fin d'un cycle et l'avenir en suspens
Outre ces mécaniques de survie, Cold Snap introduira l'événement Flickering Flames, de nouvelles quêtes scénarisées ainsi qu'un nouveau Raider Deck, l'équivalent du passe de combat dans l'écosystème du jeu, selon la feuille de route. C'est un contenu dense qui vient clôturer l'année en beauté
, offrant aux joueurs de quoi s'occuper pendant les vacances. Rappelons aussi que la première Expédition, qui a récemment été détaillée, sera lancée le lendemain.
Cependant, cette mise à jour marque aussi une étape charnière : elle constitue la fin de la feuille de route actuellement connue pour ARC Raiders
. Le mystère reste entier concernant l'évolution du shooter multijoueur le plus en vue du moment pour l'année 2026. Embark Studios garde pour l'instant le silence sur la suite des opérations, laissant la communauté savourer ce dernier gros morceau de contenu avant d'entrer dans une nouvelle phase de développement. Un aperçu de ce qui nous attend l'année prochaine devrait être partagée courant janvier.
Quoi qu'il en soit, ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve
, mais aussi tout savoir du Bunker Caché
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