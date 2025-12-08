ARC Raiders : La première Expédition arrive avec un peu de retard, mais dévoile tous ses bonus

Embark Studios lève enfin le voile sur les récompenses de l'Expédition d'ARC Raiders. Les joueurs pourront bientôt réinitialiser leur progression pour obtenir des bonus exclusifs. Entre avantages permanents et buffs temporaires, ce système de prestige optionnel divise déjà la communauté. Nous vous expliquons tout.

Le Projet Expédition : Une nouvelle aventure commence

Quelles récompenses pour les plus audacieux ?

Récompenses permanentes

La tenue « Raider Mosaïque »

La casquette de concierge pour Coquillard

Une icône spéciale d'Indicateur d'Expédition

+12 places d'inventaire

Des points de compétence supplémentaires (un point par million de pièces de valeur accumulée)

Bonus temporaires

Une amélioration de réparation de 10 %

Un gain d'expérience augmenté de 5 %

6 % de matériaux en plus de la part de Coquillard

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Une approche qui divise la communauté











Pourquoi un système de prestige optionnel ?

Nous voulons vous offrir le choix : vous n'avez pas accompli tout ce que vous vouliez ? Continuez à piller, construire et grandir. Prêt pour un nouveau défi ? Partez en Expédition et recevez des bonus, des récompenses et le droit de vous vanter.

Embark Studios a finalement détaillé les récompenses attendues pour la première Expédition d', une fonctionnalité très attendue qui permettra aux joueurs de réinitialiser leur progression. En échange de ce nouveau départ,. La fenêtre pour s'engager dans cette expédition sera ouverte du 17 au 22 décembre.Pourquoi devenir un Raider ? Que ce soit pour le frisson du danger, la promesse de richesses ou simplement l'envie d'explorer le monde, tous les Raiders partagent un esprit d'aventure. C'est cet esprit que le Projet Expédition cherche à récompenser.En partant avec la Caravane qu'ils ont construite ces dernières semaines, ils recommenceront leur périple avec des avantages uniques. Lorsque l'Expédition partira, tous les objets de votre inventaire ainsi que vos pièces seront convertis en une valeur totale. Cette valeur déterminera une partie de vos récompenses, vous encourageant à piller jusqu'à la dernière minute.En vous engageant dans l'Expédition, vous réinitialisez presque tout : votre arbre de compétences, votre niveau, votre inventaire, votre atelier et vos plans de fabrication. Cependant, vous ne repartez pas de zéro. Voici ce que vous débloquerez comme l'a totalement détaillé Embark :Ces bonus temporaires expireront si vous ne participez pas à l'Expédition suivante. Embark Studios précise que la puissance de ces bonus augmentera lors de vos trois prochaines Expéditions, récompensant ainsi la fidélité.Sur le subreddit dédié à ARC Raiders, les réactions sont mitigées. Certains joueurs trouvent les récompenses un peu chiches au vu du sacrifice demandé. Cependant, cette approche semble être une solution élégante pour les développeurs. Le système est entièrement optionnel et se présente comme un défi auto-imposé pour les joueurs les plus dévoués.En n'offrant pas un avantage trop conséquent,. Les joueurs qui ne souhaitent pas réinitialiser leur progression ne seront pas pénalisés et conserveront même un avantage mécanique au début de la saison. C'est une manière de concilier le besoin de nouveauté des joueurs hardcore et le respect du temps investi par les joueurs plus occasionnels.Les remises à zéro de progression sont un sujet délicat dans les jeux en ligne. Embark Studios l'a bien compris. Le studio explique son choix :Cette solution permet d'éviter la frustration des remises à zéro obligatoires,Elle permet aux joueurs de décider de leur propre rythme et de la manière dont ils veulent vivre leur aventure dans ARC Raiders, et de ne pas trop créer d'inégalité.Rendez-vous dès le 17 décembre donc, pour la première Expédition d'ARC Raiders.