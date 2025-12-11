ARC Raiders : La mise à jour 1.6.0 est disponible, voici ce qu'elle change

Embark revient avec une petite mise à jour avant de nous réserver quelque chose de plus intense. Voici tout ce qui change avec la mise à jour du 11 décembre d'ARC Raiders.
Si tous les regards sont tournés vers le 16 décembre et la mise à jour hivernale
, l'une des plus importantes depuis la sortie d'ARC Raiders
, le studio de développement, Embark, vient de déployer un petit correctif. De plus, les développeurs expliquent que les mises à jour et la rotation de la boutique se feront le mardi (à la place du jeudi), et qu'une fois la mise à jour Cold Snap active, les équipes prendront un peu de repos et reviendront début janvier.
Mais en attendant, voici le patch notes de la mise à jour 1.6.0 d'ARC Raiders du 11 décembre
.
Patch 1.6.0 d'ARC Raiders
- Un tyrolienne qui permettait aux joueurs de sortir des limites sur Stella Montis a été supprimée.
- Correction d'une collision qui permettait aux joueurs de sauter et de traverser un mur sur Portail Bleu.
- Correction de problèmes de matériaux qui faisaient que plusieurs objets ne bloquaient pas les tirs ou la vision ARC.
- Correction d'un espace dans la collision sur la tour de lancement de Port Spatial qui permettait aux joueurs d'être touchés à travers le mur.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve
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