ARC Raiders : La mise à jour 1.6.0 est disponible, voici ce qu'elle change

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2025 à 11h28
Embark revient avec une petite mise à jour avant de nous réserver quelque chose de plus intense. Voici tout ce qui change avec la mise à jour du 11 décembre d'ARC Raiders.
ARC Raiders : La mise à jour 1.6.0 est disponible, voici ce qu'elle change
Si tous les regards sont tournés vers le 16 décembre et la mise à jour hivernale, l'une des plus importantes depuis la sortie d'ARC Raiders, le studio de développement, Embark, vient de déployer un petit correctif. De plus, les développeurs expliquent que les mises à jour et la rotation de la boutique se feront le mardi (à la place du jeudi), et qu'une fois la mise à jour Cold Snap active, les équipes prendront un peu de repos et reviendront début janvier. 

Mais en attendant, voici le patch notes de la mise à jour 1.6.0 d'ARC Raiders du 11 décembre.

Patch 1.6.0 d'ARC Raiders

  • Un tyrolienne qui permettait aux joueurs de sortir des limites sur Stella Montis a été supprimée.
  • Correction d'une collision qui permettait aux joueurs de sauter et de traverser un mur sur Portail Bleu.
  • Correction de problèmes de matériaux qui faisaient que plusieurs objets ne bloquaient pas les tirs ou la vision ARC.
  • Correction d'un espace dans la collision sur la tour de lancement de Port Spatial qui permettait aux joueurs d'être touchés à travers le mur.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
  • PC 
    • Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders va lancer son mode PvE en test
ARC Raiders 24 septembre 2026

ARC Raiders va lancer son mode PvE en test

Embark Studios a annoncé l'arrivée imminente d'un mode exclusivement coopératif pour ARC Raiders. Si cette option temporaire répond à une forte demande de la communauté, elle prend le risque de dénaturer profondément la tension et l'expérience de survie qui font l'essence même de ce jeu de tir.
ARC Raiders basculera vers un passe de combat payant avec sa nouvelle mise à jour
ARC Raiders 24 septembre 2026

ARC Raiders basculera vers un passe de combat payant avec sa nouvelle mise à jour

L'arrivée de la mise à jour Frozen Trail bouleverse la progression dans ARC Raiders. Embark Studios abandonne son ancien système pour introduire un passe de combat payant. Si ce changement économique peut surprendre, les développeurs promettent une approche respectueuse des joueurs, sans mécanique déséquilibrée et entièrement remboursable.
ARC Raiders : Toutes les annonces importantes concernant Frozen Trail
ARC Raiders 24 septembre 2026

ARC Raiders : Toutes les annonces importantes concernant Frozen Trail

Embark Studios a dévoilé les détails de la mise à jour Frozen Trail pour ARC Raiders. Prévue pour le 8 octobre, elle promet une nouvelle carte glaciale, des ennemis redoutables et un système d'avant-poste inédit.

commentaire (0)