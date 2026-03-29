ARC Raiders Flashpoint : Heure de sortie et aperçu du contenu

La troisième mise à jour majeure d'ARC Raiders, nommée Flashpoint, arrive à grands pas. Si le contenu promet de nouvelles menaces et des conditions météorologiques inédites, la communauté gronde face aux récents teasers d'Embark Studios. Découvrez l'heure de sortie et tous les détails de ce patch très attendu.
La feuille de route du début de l'année 2026 d'Embark Studios continue de se déployer. Après Headwinds
en janvier et Shrouded Sky
, qui avait introduit les ouragans et de nouveaux ennemis, c'est au tour de Flashpoint de faire son entrée
. Cette troisième mise à jour majeure de l'année pour ARC Raiders
promet d'intensifier encore davantage l'expérience de survie.
À quelle heure sort la mise à jour Flashpoint ?
Embark Studios a confirmé que le patch Flashpoint sera déployé le 31 mars 2026
. Historiquement, le studio a pris l'habitude de publier ses mises à jour en fin de mois, et celle-ci ne fait pas exception à la règle.
Concernant l'heure exacte, la maintenance devrait débuter aux alentours de 10h30, heure française, comme toujours. Les serveurs devraient être en maintenance un léger moment
, avant de pouvoir découvrir les nouveautés directement en jeu. La mise à jour devrait être téléchargeable entre 10h30 et 11h.
Le contenu attendu pour Flashpoint
Conformément aux annonces dévoilées plus tôt cette année, quatre éléments majeurs viendront enrichir le jeu de tir coopératif
. Les joueurs pourront découvrir une nouvelle condition de carte, une nouvelle menace ARC, un projet de joueur inédit, ainsi qu'une refonte du système de Coquillard, le coq qui ramène des ressources, mais reste sous-exploité, même en l'améliorant.
Une météo aveuglante et électrique ?
Si les développeurs distillent les informations au compte-gouttes, la communauté a déjà commencé à analyser les moindres indices
. Le symbole associé à la nouvelle condition de carte évoque la foudre. Sachant que les tempêtes électromagnétiques existent déjà en jeu, le nom même de la mise à jour suggère l'apparition d'effets aveuglants ou d'éclairs intenses qui pourraient désorienter les escouades en pleine fusillade
. Toutefois, c'est la potentielle nouvelle menace qui fait grincer des dents.
Récemment, Embark a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant que quelqu'un avait oublié de fermer les portes de Stella Montis
. Cette simple phrase confirme ce que beaucoup redoutaient, les redoutables Déchiqueteuse vont s'échapper et envahir d'autres zones, très probablement les couloirs étroits de Portail Bleu, a minima.
Si cette migration avait été évoquée par les développeurs pour augmenter la tension lors des affrontements, elle suscite aujourd'hui une vive déception
. Une grande partie de la communauté craint que ce simple déplacement d'ennemi ne remplace la promesse d'une menace ARC totalement inédite pour cette mise à jour
.
Rendez-vous quoi qu'il en soit ce mardi 31 mars, en fin de matinée, pour découvrir la mise à jour Flashpoint d'ARC Raiders, et les nouveautés en jeu.
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