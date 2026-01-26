ARC Raiders lancera la mise à jour Headwinds demain, à quoi s'attendre ?



le 26 janvier 2026 à 14h54 Publié par Corentin Rimbert le 26 janvier 2026 à 14h54

La mise à jour Headwinds pour ARC Raiders arrive dès demain et promet de bouleverser l'expérience. Alors que les théories sur l'arrivée des escouades de quatre joueurs enflamment la toile, la communauté s'inquiète déjà de l'impact sur l'économie du jeu et la répartition du butin.