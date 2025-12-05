ARC Raiders désactive temporairement le Bunker Caché à cause d'un glitch

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 décembre 2025 à 12h00
Embark Studios a pris une décision radicale pour ARC Raiders en retirant temporairement l'événement du Bunker Caché. En cause, un exploit majeur utilisé par les tricheurs pour piller le lieu avant tout le monde, ruinant l'expérience des joueurs honnêtes. Le studio travaille sur un correctif.
ARC Raiders désactive temporairement le Bunker Caché à cause d'un glitch
ARC Raiders, pourtant réputé pour sa gestion plutôt efficace des tricheurs, fait face à une crise inattendue. Le développeur Embark Studios a été contraint de désactiver temporairement l'un de ses événements phares, le Bunker Caché, à la suite de la découverte d'un exploit qui anéantissait l'équilibre du jeu. Cette mesure radicale, bien que nécessaire, laisse la communauté dans l'expectative.

Un exploit qui traverse les murs

Jusqu'à présent, ARC Raiders avait fait preuve d'une certaine créativité pour punir les tricheurs, n'hésitant pas à les brûler vifs avec des lance-flammes en jeu. Cependant, une nouvelle faille a permis aux joueurs malhonnêtes de prendre une avance considérable. L'événement du Bunker Caché, qui se déroule sur la carte Port Spatial, est au cœur du problème.

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Pour y accéder, les joueurs doivent normalement activer quatre antennes disséminées sur la carte, ce qui déclenche l'ouverture du bunker. Une fois à l'intérieur, une course contre la montre s'engage pour récupérer un maximum de butin et de données tout en affrontant des ARCs, et parfois d'autres joueurs.

Le pillage avant l'heure

L'exploit découvert est particulièrement frustrant : il permettait aux tricheurs de se téléporter directement à l'intérieur du bunker, même lorsque celui-ci était encore verrouillé. Ils pouvaient ainsi traverser les murs, ignorer complètement les prérequis de l'événement, piller l'intégralité des récompenses et disparaître sans laisser de traces.

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De nombreux joueurs légitimes ont partagé leur frustration après avoir accompli toutes les étapes nécessaires pour ouvrir le bunker, pour finalement le trouver entièrement vide. Une situation qui rendait l'événement non seulement inutile, mais profondément injuste pour la majorité de la communauté.


Embark Studios coupe court, mais pour combien de temps ?

Face à l'ampleur du problème, le studio n'a pas tardé à réagir. Dans une annonce publiée sur le Discord officiel du jeu, un développeur a confirmé avoir désactivé le Bunker Caché :
L'événement du Bunker Caché a été retiré temporairement de la rotation pendant que nous travaillons sur un correctif.
Cette décision vise à empêcher les tricheurs de continuer à profiter de la faille et à garantir une expérience équitable. Cependant, la mauvaise nouvelle est qu'aucune date, même approximative, n'a été communiquée pour le retour de l'événement. Le studio reste également muet sur la nature de la solution envisagée.

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La communauté espère que ce correctif arrivera rapidement, d'ici à ce week-end, pour en profiter et tenter de récolter des ressources rares. Quoi qu'il en soit, ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme où trouver des engrenages rouillés, mais aussi comment réussir la quête Condamnation. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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