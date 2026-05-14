ARC Raiders promet 2 mises à jour majeures par an, voici la date de la prochaine

Pour offrir la meilleure expérience de jeu possible à sa communauté, Embark Studios a décidé de réduire le nombre de mises à jour majeures pour ARC Raiders. La prochaine est déjà annoncée, mais il faudra patienter pour la découvrir.

Même s'il est confronté à une baisse de son nombre de joueurs réguliers et de son évaluation globale, ARC Raiders réunit encore jusqu'à 100 000 joueurs quotidiens d'après SteamDB. Au-delà de son gameplay, ARC Raiders est un jeu-service proposant régulièrement des nouveautés qui gardent la communauté sur le titre.

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Embark Studios n'a pas l'intention de changer ce modèle, mais il va l'adapter en faisant un petit changement sur le rythme des mises à jour. Désormais, il n'y aura plus que deux mises à jour majeures annuelles.

Une réduction des mises à jour « avec pour objectif de transformer véritablement votre façon de jouer »

Dans une longue publication partagée sur X le 13 mai dernier, l'équipe révèle que la publication mensuelle de nouveaux contenus est très exigeante. La pression subie par les équipes de développement et, dans le même temps, ces mises à jour mensuelles ne sont plus viables pour le titre. Malgré tout, les patchs et les ajouts mensuels ne sont pas mis de côté.

Sur X, Embark Studios explique qu'une « équipe dédiée continuera d'assurer le fonctionnement quotidien d'ARC Raiders : mises à jour régulières, correctifs d'équilibrage et de bugs, mises à jour de la boutique et événements pour les joueurs… ». Mais en parallèle, une deuxième équipe se focalisera exclusivement sur le développement des mises à jour majeures.

D'ailleurs, les créateurs d'ARC Raiders ont déjà donné quelques précisions sur le thème, le nom et la fenêtre de sortie de cette première mise à jour majeure.

Frozen Tail, la mise à jour la plus ambitieuse et la plus importante d'ARC Raiders, déjà annoncée

Baptisée « Frozen Tail », elle sera la plus importante mise à jour majeure d'ARC Raiders. Elle proposera un tout nouveau paysage, une nouvelle opération ARC avec des ennemis uniques et redoutables, une refonte du système de compétences et des révélations sur les origines de l'ARC.

Nous envisageons ARC Raiders comme une expérience qui doit continuer à s'enrichir au fil du temps, et nous n'en sommes qu'au début de cette aventure. Ce rythme de publication semestriel nous permet de développer les futures mises à jour avec plus de soin, garantissant ainsi une évolution cohérente du gameplay, de la progression, du scénario et de l'univers.

La mise à jour FrozenTail devrait être lancée dans le courant du mois d'octobre 2026, juste à temps pour célébrer le premier anniversaire du jeu.