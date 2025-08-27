De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent au sujet du modèle économique du prochain jeu de tir qui a cartonné lors de sa bêta, et se demandent ainsi si ARC Raiders est free-to-play.
Le nouveau jeu de Embark Studios, à qui nous devons THE FINALS, se nomme ARC Raiders
et reste très attendu par les amateurs de jeu de tir et du genre extraction, puisque sa bêta, plus tôt dans l'année, avait largement séduite la communauté. En sachant que de nombreux joueurs sont tombés sous son charme, plusieurs questions entourent le projet notamment sur son modèle économique
, qui peut prêter à confusion. C'est pourquoi nous vous expliquons si ARC Raiders est free-to-play (gratuit) ou payant.
ARC Raiders est-il free-to-play (gratuit) ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative : ARC Raiders ne sera pas free-to-play lors de sa sortie, en octobre
. Après avoir laissé plané le doute, les développeurs ont effectivement confirmé que le titre serait premium, c'est-à-dire payant. Une petite surprise pour certaines, puisque l'autre jeu d'Embark Studios THE FINALS
est lui free-to-play.
Quel prix pour ARC Raiders ?
Fort heureusement, le prix de ARC Raiders
n'est pas très élevé par rapport à d'autres cadors du genre. Selon les informations partagées par les développeurs, ARC Raiders sera vendu en France pour la somme de 40 € (39,99 €).
Gardez à l'esprit que les choses peuvent évoluer d'ici à la sortie. D'ailleurs, une promotion pourrait être proposée aux joueurs dès la sortie, pour qu'un maximum de joueurs l'achètent rapidement et ainsi créer un fort engouement.
De plus amples détails devraient être communiqués à mesure que nous nous rapprochons de la sortie d'ARC Raiders
.
Quelles plateformes de jeu pour ARC Raiders ?
Comme souvent ces derniers mois, seules trois plateformes sont concernées par la sortie d'ARC Raiders
. Nous le retrouverons sur PC, PS5 et Xbox Series, les trois supports les plus plébiscités du moment. Cela permet aux développeurs de profiter pleinement du potentiel de la génération actuelle?
La sortie d'ARC Raiders
se fera le 30 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series donc.
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