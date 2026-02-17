ARC Raiders : Après le glitch de duplication, des sanctions vont arriver

Embark Studios brise le silence concernant les récents glitchs de duplication qui ont secoué ARC Raiders. Après une enquête minutieuse, les développeurs annoncent une série de sanctions allant du retrait de monnaie aux suspensions de comptes pour rétablir l'équilibre économique.
Une faille de duplication, touchant particulièrement les munitions et certaines ressources, a permis à une partie des joueurs d'ARC Raiders
de profiter d'un exploit pour en tirer profit en jeu, déséquilibrant par la même occasion l'économie fragile de ce jeu d'extraction. Après avoir corrigé le problème technique, le studio a pris le temps d'analyser les données avant d'agir. La récréation est désormais terminée, l'heure des comptes a sonné et les sanctions commencent à tomber dès cette semaine
.
Une enquête approfondie avant la répression
La réaction des développeurs peut avoir semblé tardive pour certains joueurs légitimes frustrés par la situation, mais le studio justifie ce délai par la nécessité d'être juste. Il ne s'agissait pas de bannir à l'aveugle, mais de distinguer les utilisateurs accidentels de ceux ayant exploité la faille massivement
. Le studio admet d'ailleurs sa part de responsabilité, reconnaissant que ces exploits provenaient d'un défaut de conception initial. Cependant, l'impact sur l'expérience globale nécessitait une intervention ferme.
Dans une publication sur le site officiel
, les développeurs expliquent leur méthodologie :
Lorsque nous prenons des mesures sur les comptes des joueurs, nous le faisons sur la base de ce que nous pouvons définir, prouver et défendre. […] Nous voulons agir une seule fois, avec intention et avec la certitude que nous faisons ce qu'il faut.
L'objectif était de valider chaque signalement par des données tangibles, en séparant les cas limites des abus répétés et intentionnels
. C'est la première fois que l'équipe gère un incident de cette nature à une telle échelle, ce qui explique cette prudence procédurale.
Vers des suspensions et retraits de monnaie
Les conséquences pour les tricheurs seront graduelles et proportionnelles à la gravité de l'abus
. Le studio a clarifié que les sanctions ne seront pas uniformes. Pour les cas de faible gravité où l'abus était limité, de simples avertissements seront envoyés. En revanche, pour ceux qui ont profité du système pour amasser des richesses, les mesures seront bien plus importantes
.
Les développeurs ont détaillé l'arsenal punitif, qui comprend notamment le « retrait des pièces liées à l'activité d'exploitation. Des suspensions pour les cas graves, en particulier lorsque l'utilisation de l'exploit a eu un impact significatif sur l'économie du jeu ou l'expérience des autres joueurs.
»
Cette approche vise à « restaurer l'équilibre
» en supprimant les gains mal acquis tout en excluant temporairement ou définitivement les éléments les plus perturbateurs. L'intégrité compétitive du jeu reste la priorité absolue pour les créateurs d'ARC Raiders
.
Au-delà des sanctions immédiates, cet épisode sert de leçon pour le studio qui annonce avoir déjà amélioré ses outils de détection et de suivi interne
. L'objectif est de limiter l'impact de futures failles similaires et de réagir plus rapidement. Les développeurs appellent également la communauté à continuer de signaler les problèmes via les canaux officiels, comme Discord, pour aider à maintenir un environnement sain.
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commentaires (2)
Et bien je joue au jeu presque tous les soirs apres mon travaille 1heure ou 2 , je n ai jamais glitcher ou tricher sur le jeu, et je reçois quand même un message m avertissant que je suis un joueur ayant tricher! Je sais pas comment il font mais il devrait revoir leur système! Car si je dois me faire bannir pour rien alors que j ai mis de l argent dans leur jeu et bien qu il se le garde. En plus c est de leur faute si il y a des failles dans leur jeu. Donc punir pour tricherie je suis d accord mais qu il le fasse correctement aussi.
GTA arrive vous allez tous mettre les clés sous le paillasson