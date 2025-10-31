ARC Raiders révèle sa roadmap pour la fin de l'année, avec une nouvelle carte

Embark Studios lève le voile sur le futur d'ARC Raiders. Le studio confirme plusieurs ajouts majeurs d'ici la fin 2025, avec deux mises à jour gratuites baptisées North Line et Cold Snap qui promettent de renouveler l'expérience du shooter d'extraction.
La fin d'année s'annonce intense pour les joueurs d'ARC Raiders
. Embark Studios a officiellement présenté sa feuille de route des prochains mois, un jour après sa sortie, confirmant une série de contenus gratuits prévus avant la fin de l'année. Ces ajouts s'inscrivent dans une volonté claire de maintenir le rythme après sont lancement remarqué et de renforcer l'intérêt du jeu sur la durée.
Une roadmap bien remplie avant la fin de 2025
D'après le communiqué du studio, plusieurs améliorations et ajouts sont déjà en cours de déploiement. Parmi eux, nous retrouvons :
- De nouvelles conditions de carte pour diversifier les environnements.
- Des Feats et Trials inédits pour les joueurs en quête de défis supplémentaires.
- De nouveaux cosmétiques et améliorations de qualité de vie.
North Line, l'hiver commence dès novembre
La première mise à jour majeure, baptisée North Line, arrivera en novembre. Elle introduira de nombreux éléments qui raviront sans aucun doute la communauté :
- Une nouvelle carte, Stella Montis.
- Un événement communautaire à déverrouiller.
- Deux nouveaux ARC redoutables, Matriarch et Shredder.
- Des objets de gameplay inédits et de nouvelles quêtes.
Avec North Line, Embark promet une expérience plus variée, mêlant exploration, coopération et défis plus intenses, et ce, dès le mois de novembre. Cette mise à jour devrait poser les bases des futures évolutions de contenu pour les mois à venir.
Décembre s'annonce glacial avec Cold Snap
La deuxième grande étape de cette roadmap, Cold Snap
, est prévue pour décembre. Ce contenu gratuit viendra renforcer la dimension saisonnière du jeu avec encore plus d'immersion :
- Une condition de carte enneigée baptisée Snowfall.
- L'événement Flickering Flames.
- Une nouvelle fenêtre d'expédition pour les raids.
- Un nouveau Raider Deck et de nouvelles quêtes.
Ces ajouts permettront d'introduire un rythme plus marqué dans la progression, tout en enrichissant la rejouabilité avec des défis et récompenses thématiques. De quoi maintenir les joueurs actifs au moins jusqu'au début de l'année 2026, et fidéliser ses joueurs sur le long terme.
Embark Studios a également confirmé que du contenu supplémentaire arrivera en 2026.
Si les détails restent encore flous, le studio évoque déjà de nouvelles activités et des ajustements destinés à prolonger la durée de vie du titre. Nous devrions avoir de nouvelles cartes, des armes de l'équipement et d'autres ajouts, mais cela dépendra aussi de la demande des joueurs. ARC Raiders
est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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