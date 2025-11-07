Collier de chien ARC Raiders : Où le trouver pour améliorer Coquillard le coq

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 10 novembre 2025 à 17h06
Vous cherchez un collier de chien pour améliorer Coquillard ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de le trouver rapidement.
Collier de chien ARC Raiders : Où le trouver pour améliorer Coquillard le coq
Dans ARC Raiders, Coquillard le coq est un compagnon précieux qui fouille automatiquement les environs pour récupérer des matériaux d'artisanat basique pendant que vous explorez. Même si vous mourez ou perdez votre butin, Coquillard ramènera toujours quelque chose d'utile à la base, ce qui permet de crafter des items primaires, mais toujours utile pour une aventure.

Pour qu'il devienne plus efficace, il faut l'entraîner régulièrement. La première étape consiste à lui offrir un collier de chien, un objet rare nécessaire pour le faire passer au niveau 2.

Où trouver un collier de chien dans ARC Raiders

Le collier de chien peut apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones résidentielles. C'est ici qu'il a le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones résidentielles, celles marquées étant plus généreuses en loot rares (voir sur l'image ci-dessous).

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Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Mais si vous ne le trouvez pas, ne perdez pas espoir. Il est possible de l'obtenir dans le monde de manière totalement aléatoire, mais avec moins de chances. Dans tous les cas, pour éviter de passer à côté de l'objet par mégarde (ce qui peut arriver), rendez-vous dans votre Atelier puis sélectionnez l'onglet « Entraîner » sur Coquillard. Cliquez ensuite sur le bouton pour suivre les objets afin que cela marque le collier de chien quand vous le croisez dans un conteneur, avec une icône en forme de losange.

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Pensez aussi à placer le collier trouvé dans votre poche sécurisée pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas le perdre si vous mourez et ne pas être frustré.

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Que faire une fois le collier de chien trouvé

Une fois le collier de chien en votre possession, retournez à l'Atelier pour entraîner Coquillard. Il gagnera ainsi en efficacité et ramènera davantage de matériaux. Mais attention, ce n'est que le début, puisqu'il faudra lui ramener d'autres objets pour le niveau 3, notamment des citrons et des abricots pour poursuivre sa progression.

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En résumé, fouillez les zones résidentielles, et mettez le collier de chien à l'abri dès que vous le trouvez. Avec un peu de chance et de patience, votre fidèle coq deviendra rapidement un allié incontournable dans ARC Raiders. Si vous en retrouvez par la suite, vous pourrez le recycler ou bien le revendre. Enfin, n'hésitez pas à consulter nos guides pour mieux progresser.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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