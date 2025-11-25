ARC Raiders a failli être un mélange improbable de PUBG, Left 4 Dead et Shadow of the Colossus

Avant de trouver sa voie définitive, le titre des anciens créateurs de Battlefield a traversé une crise d'identité majeure, cherchant à fusionner des genres radicalement opposés.
Avant de trouver sa voie définitive, ce qui a pris plusieurs années, le titre des anciens créateurs de Battlefield a traversé une crise d'identité majeure
, cherchant à fusionner des genres radicalement opposés. Lorsqu'il a été dévoilé pour la première fois aux Game Awards en décembre 2021, le projet d'Embark Studios semblait prometteur mais mystérieux. Aujourd'hui transformé en un extraction shooter, ARC Raiders revient de loin
. Ses créateurs ont récemment levé le voile sur une genèse chaotique où, malgré une technologie de pointe, l'équipe naviguait à vue sans savoir réellement à quoi les joueurs allaient jouer
.
Une vision initiale sans boucle de gameplay définie
Il est fascinant de voir comment un concept peut évoluer drastiquement au fil du développement. Stefan Strandberg, le directeur créatif du studio, explique dans une nouvelle série de vidéos que le jeu ne ressemblait en rien à ce qu'il est aujourd'hui. L'ambition de départ était de créer une chimère vidéoludique, piochant ses inspirations dans des monuments de l'industrie aux philosophies pourtant très éloignées
.
[C'était] une sorte de diagramme de Venn entre Shadow of the Colossus, Left 4 Dead et PUBG.
À l'époque, le studio, fondé par des vétérans de DICE, ne comptait que six personnes. L'équipe était techniquement confiante, ayant rapidement adopté l'Unreal Engine couplé à des technologies propriétaires, mais le contenu réel du jeu restait nébuleux. Ils avaient le moteur, mais pas le carburant ludique
.
L'ambiance avant la mécanique
Faute de savoir exactement comment structurer les parties, les développeurs se sont concentrés sur l'atmosphère et les thématiques. L'idée du voyage spatial et d'une prophétie funeste pour la Terre servait de pilier central, tout comme les notions d'effondrement écologique et de soulèvement des IA. C'est cette esthétique de « l'homme contre la machine
» qui a servi de boussole.
Sur le papier, c'était un concept super captivant, surtout le fait de « vous faire incarner un petit humain dans un vaste monde avec d'énormes machines » comme dans Shadow of the Colossus. C'est ce que nous avons commencé à explorer. Sans savoir du tout quel genre de boucle de jeu nous étions censés avoir, mais juste en regardant les perspectives de différentes mécaniques dans ce contexte.
C'est de cette exploration conceptuelle, parfois brumeuse mais artistiquement forte, qu'a fini par émerger la version finale du jeu, délaissant le modèle free-to-play initial pour une structure plus solide et définie.
Et nous pouvons dire que cela paye, étant donné qu'ARC Raiders est un succès depuis sa sortie, étant l'un des jeux les plus populaires sur Steam depuis son lancement. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme notre tier list des meilleures armes
, mais aussi où trouver un scanner de mouchard
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