À quelle heure sort la mise à jour Cold Snap d'ARC Raiders ?

ARC Raiders s'apprête à accueillir sa deuxième mise à jour massive, introduisant notamment la neige et les effets de la météo sur les joueurs, en plus d'autres choses. Retour sur son heure de sortie en France.
Alors qu'ARC Raiders
est sorti il y a un mois et demi, la communauté est toujours pleinement engagée et attend que l'Expédition donne son coup d'envoi pour récupérer les différentes récompenses. Mais une mise à jour majeure est également prévue pour ce 16 décembre, nommée Cold Snap. Retour sur son heure de sortie et tout ce qu'il faut savoir à son sujet.
Heure de sortie de la mise à jour Cold Snap d'ARC Raiders
Cold Snap sera disponible le mardi 16 décembre
, nous le savons depuis longtemps. Néanmoins, l'heure de sortie, elle, n'est pas réellement connue et de nombreux joueurs peuvent s'interroger, en sachant qu'il s'agit d'un rendez-vous important. La bonne nouvelle est que l'attente sera relativement courte, puisque Embark Studios devrait la déployer aux alentours de 10h30
, heure de Paris.
Ainsi, nous devrions profiter de toutes les nouveautés dès le début de la journée, sans attendre de longues heures avant d'en profiter.
Rappel des nouveautés de Cold Snap
Parmi les nouveautés marquantes de cette mise à jour, on retrouve notamment :
- La neige qui viendra rendre les parties plus difficiles
- Rester exposé au froid infligera des dégâts
- Un nouvel événement communautaire dans le but de gagner des récompenses
- Un Deck Raiders (26 décembre)
- Le départ de l'Expédition
- Bien d'autres choses encore gardées secrètes
Le rendez-vous est donc donné pour le 16 décembre dans la matinée pour découvrir la deuxième mise à jour majeure d'ARC Raiders, laquelle est très attendue. Cela permettra aux joueurs de passer les fêtes tout en étant actifs à la surface, avant de voir ce que nous réserve Embark Studios pour 2026.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve
ou encore où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis
. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
- PC
- Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (1)
j'ai hate !!! j'attends avec impatience de voir ce que nous réserve embark (ils m'ont embarqué avec eux mdrrrrr)