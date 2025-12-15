À quelle heure sort la mise à jour Cold Snap d'ARC Raiders ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 décembre 2025 à 15h56
ARC Raiders s'apprête à accueillir sa deuxième mise à jour massive, introduisant notamment la neige et les effets de la météo sur les joueurs, en plus d'autres choses. Retour sur son heure de sortie en France.
À quelle heure sort la mise à jour Cold Snap d'ARC Raiders ?
Alors qu'ARC Raiders est sorti il y a un mois et demi, la communauté est toujours pleinement engagée et attend que l'Expédition donne son coup d'envoi pour récupérer les différentes récompenses. Mais une mise à jour majeure est également prévue pour ce 16 décembre, nommée Cold Snap. Retour sur son heure de sortie et tout ce qu'il faut savoir à son sujet.


Heure de sortie de la mise à jour Cold Snap d'ARC Raiders

Cold Snap sera disponible le mardi 16 décembre, nous le savons depuis longtemps. Néanmoins, l'heure de sortie, elle, n'est pas réellement connue et de nombreux joueurs peuvent s'interroger, en sachant qu'il s'agit d'un rendez-vous important. La bonne nouvelle est que l'attente sera relativement courte, puisque Embark Studios devrait la déployer aux alentours de 10h30, heure de Paris. 

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Ainsi, nous devrions profiter de toutes les nouveautés dès le début de la journée, sans attendre de longues heures avant d'en profiter.

Rappel des nouveautés de Cold Snap

Parmi les nouveautés marquantes de cette mise à jour, on retrouve notamment :
  • La neige qui viendra rendre les parties plus difficiles
    • Rester exposé au froid infligera des dégâts
  • Un nouvel événement communautaire dans le but de gagner des récompenses
  • Un Deck Raiders (26 décembre)
  • Le départ de l'Expédition
  • Bien d'autres choses encore gardées secrètes

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Le rendez-vous est donc donné pour le 16 décembre dans la matinée pour découvrir la deuxième mise à jour majeure d'ARC Raiders, laquelle est très attendue. Cela permettra aux joueurs de passer les fêtes tout en étant actifs à la surface, avant de voir ce que nous réserve Embark Studios pour 2026.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Miaous (invité) Le 16/12/2025 à 10:18

j'ai hate !!! j'attends avec impatience de voir ce que nous réserve embark (ils m'ont embarqué avec eux mdrrrrr)