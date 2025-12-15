ARC Raiders en dit plus sur sa nouvelle mise à jour à quelques heures de sa sortie

L'hiver s'abat sur ARC Raiders avec une mise à jour brutale. Entre la nouvelle condition climatique Cold Snap qui gèle les joueurs sur place et l'événement festif Flickering Flames, Embark Studios ne laisse aucun répit aux Raiders. Découvrez tout ce qui vous attend dès le 16 décembre.
L'hiver s'installe sur la Région de la Rouille et les conditions de survie viennent de changer radicalement pour tous les Raiders. Comme nous le savons déjà, Embark Studios va déployer une mise à jour majeure ce 16 décembre dans ARC Raiders
, et nous avons maintenant de plus amples informations. Celle-ci ne se contentera pas de modifier les décors, elle transforme l'environnement en un véritable prédateur
. Préparez vos équipements les plus chauds, car cette fin d'année s'annonce particulièrement rude pour ceux qui osent s'aventurer à la surface.
Le froid mordant, une nouvelle menace mortelle
Dès le 16 décembre, la condition de carte Cold Snap fera son apparition, apportant avec elle une couche de difficulté supplémentaire pour tous les joueurs. Il ne s'agit pas seulement d'une ambiance visuelle : le froid est désormais une mécanique de jeu tangible et dangereuse
. Les déplacements deviendront instables, votre vision sera compromise par les blizzards, et surtout, l'hypothermie deviendra un risque constant.
Durant ces tempêtes, le temps vous est compté. Le froid extrême drainera la vie de votre Raider en quelques minutes si vous restez à découvert. La seule solution pour survivre sera de trouver un abri intérieur ou de vous soigner rapidement
. Cette nouvelle dynamique change totalement l'approche des combats : se faire clouer au sol par un tir ennemi en plein air équivaut désormais à une condamnation à mort par le gel. La prudence et la gestion de l'environnement seront plus cruciales que jamais
.
Flickering Flames, une lueur d'espoir dans l'obscurité
Heureusement, tout n'est pas sombre dans ce tableau hivernal. Du 16 décembre au 13 janvier, l'événement Flickering Flames invite les joueurs à célébrer la ténacité de l'esprit humain
. Au cœur de ces festivités se trouve le Candleberry Bush, une plante résistante essentielle à la survie des habitants de Speranza. Ces baies sont utilisées pour tout, de la cire de bougie aux ragoûts revigorants, en passant par des remèdes contre le rhume.Votre mission sera de collecter ces précieuses baies et d'autres objets spéciaux pour les banquets de Speranza
. En échange de vos efforts pour aider la communauté à traverser ce mois difficile, vous pourrez échanger vos trouvailles contre des récompenses substantielles : jetons de Raider, nouvelles armes, objets utilitaires rares et cosmétiques exclusifs.
Le retour du gladiateur sur glace
Enfin, Embark Studios a gardé une surprise pour l'après-Noël. À partir du 26 décembre, un nouveau Deck de Raider permanent et gratuit, baptisé The Goalie, sera disponible
. Ce passe permettra aux joueurs de débloquer une série d'objets et de cosmétiques sans dépenser le moindre sou.
Le skin phare de ce deck est une tenue de l'ancien monde
, que certains à Speranza décrivent comme l'armure des gladiateurs les plus féroces de l'histoire. En réalité, il s'agit d'une tenue de gardien de hockey
, accompagnée d'un nouvel outil de Raider en forme de crosse de hockey. Un ajout qui apporte une touche de légèreté et de nostalgie sportive dans un monde post-apocalyptique par ailleurs impitoyable.
Le patch notes de la mise à jour sera communiquée demain, et vous pouvez comptez sur nous pour vous le livrer, une fois disponible. Son heure de sortie est d'ailleurs connue
.
commentaire (1)
Franchement je suis hyper de fou