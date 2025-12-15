ARC Raiders en dit plus sur sa nouvelle mise à jour à quelques heures de sa sortie

ARC Raiders durcit encore le ton contre la triche

Embark continue ses efforts dans sa luttre conte la triche dans ARC Raiders. Avant le déploiement de sa mise à jour majeure, dans une semaine, les développeurs annoncent une politique de tolérance zéro. Fini les avertissements, les tricheurs s'exposent désormais à des bannissements définitifs et immédiats pour garantir des parties équitables.