Apex Legends : Wraith est moins jouée suite à son nerf

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis le lancement d' Apex Legends en février 2019,. Elle a même parfois été qualifiée de trop forte, malgré les différents nerfs appliqués ces derniers mois. Pour preuve, elle était la légende la plus choisie par la communauté, mais aussi par les équipes professionnelles pendant une longue période. De ce fait, les développeurs voulaient profiter de la saison 8 pour nerfer un peu plus Wraith, et il semblerait que cela ait fonctionné, conduisant à une baisse de popularité.En effet, comme l'a indiqué le lead game designer Daniel Klein sur Reddit , Wraith est passé du taux de sélection le plus élevé (qu'elle a gardé quasiment depuis février 2019) au quatrième rang, lors de la saison 8, confirmant que son nerf a bel et bien fonctionné. Pour rappel, les développeurs se sont cette fois-ci attaqués à sa hitbox, la rendant un peu plus facile à toucher et donc plus vulnérable. Elle reste néanmoins l'une des légendes les plus fortes du jeu Daniel Klein explique également que contrairement à Wraith,. Toutefois, cela pourrait ne pas durer dans le temps, puisqu'un nerf semble être programmé . Qui plus est, le gameplay de Caustic ne semble pas convenir à tout le monde, notamment du côté de la scène professionnelle.