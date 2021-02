Apex Legends : Caustic sera bientôt nerf

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Caustic est l'une des légendes les plus vieilles d' Apex Legends et a vu son intérêt augmenter au fil du temps. Le « piégeur toxique » a vu sa popularité monter en flèche et Respawn souhaite légèrement revoir sa légende, qui est jugée un peu trop puissante.En effet, Caustic est initialement un personnage type défense, mais les joueurs l'ont, au fil du temps, utilisé pour prendre des positions, de manière plus agressive, ce qui le rend plus fort que ce que n'avait imaginé les développeurs. Nous apprenons par exemple qu'. C'est-à-dire que si un Caustic est dans la partie après 20 minutes de jeu, son équipe à une grande chance de la remporter.Concernant les modifications qui seront apportées, les développeurs n'ont pas encore tranché,. Nous pourrions peut-être voir son gaz être moins puissant, ou le cooldown de sa capacité tactique être augmenté. Nous aurons de plus amples informations d'ici quelques jours, puisqu'il semblerait que ce nerf arrive assez vite, comme l'a annoncé le studio sur Reddit D'autres annonces ont été faites lors de ce AMA pour le futur à court terme d'Apex Legends. L'actif de Loba va notamment être buff, pour être plus simple de compréhension et d'utilisation. La ranked en duo, quant à elle, ne devrait pas arriver, étant donné que Respawn réitère le fait qu'. Enfin, le peacekeeper pourrait revenir en tant que butin au sol pour la saison 9.