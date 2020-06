Apex Legends : Une troisième carte en préparation ?

Après le Canyon des Rois et Bord du Monde, une troisième carte pourrait prochainement débarquer dans Apex Legends.

En dépit de ce que l'on pourrait croire,possédant une solide communauté, comme en témoigne la saison 5, lancée courant mai, qui a été le meilleur lancement d'une saison pour Respawn et Electronic Arts . Cela encourage donc les deux studios à continuer leur collaboration, et à travailler sur le futur du battle royale.De ce fait,, qui serait la troisième. C'est via une offre d'emploi que nous découvrons que Respawn est actuellement à la recherche d'une personne capable de « créer des cartes multijoueur à grande échelle ». Le futur développeur doit être « avant-gardiste et proactif » pour améliorer l'expérience vidéoludique des joueurs avec sa ou ses cartes.Pour le moment, seules deux cartes sont disponibles dans Apex Legends :et. Les développeurs, après avoir effectué quelques modifications, notamment pour la saison 5, semblent vouloir proposer quelque chose de totalement inédit aux joueurs, et suivre ce qu'a fait PUBG en proposant cinq cartes, plutôt que Fortnite , qui mise plutôt sur des changements majeurs en ne proposant qu'une seule et unique carte, même si, avec l'arrivée du chapitre 2, les joueurs ont pu en découvrir une nouvelle.