Si certains joueurs pouvaient penser que l'attractivité d'Apex Legends avait diminué au cours de ces derniers mois, il n'en est rien, puisque Respawn a annoncé que la Saison 5 avait connu le meilleur démarrage du battle royale.

Amener encore plus de vie à l'histoire d'Apex Legends est l'excitation de travailler sur ce jeu, et la Saison 5 ne fait pas exception. Pour cette cinquième saison, nous avons éliminé la Ville cimetière de la carte, ce qui nous a permis de nous amuser et de faire quelque chose d'inattendu. Nous sommes heureux de voir que les joueurs, nouveaux comme anciens, s'amusent vraiment. - Chad Grenier, directeur du jeu.

Alors que Fortnite et PUBG proposent une jolie concurrence à Apex Legends , ce dernier, comme tous les autres jeux, a dû faire face ces dernières semaines à la sortie de la bêta de VALORANT , qui a su poser tous les regards sur elle. Néanmoins, le battle royale d'Electronic Arts et Respawn continue de posséder une forte attractivité,Même si aucun chiffre n'a été partagé, nous apprenons que, et que les joueurs restent davantage de temps en jeu qu'il y a quelques mois. Aussi, de nombreux novices ont sauté le pas pour découvrir l'expérience proposée par Respawn.Respawn indique également que le trailer de la Saison 5 a été le plus vu, dépassant les 47 millions de visionnages. Bien entendu, la crise sanitaire a naturellement aidé, étant donné que les possibilités d'occupation étaient limitées, mais il est intéressant de voir que Apex Legends a réussi à tirer son épingle du jeu, et continue séduire des millions de joueurs, un an et demi après son lancement.