Apex Legends lance sa saison Traque avec une carte Bord du Monde sublime et la refonte d'une Légende

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 juillet 2026 à 17h43
EA et Respawn dévoilent la saison Traque d'Apex Legends, disponible le 4 août. Au programme de cette mise à jour majeure : une refonte totale de Bloodhound, une version nocturne inédite de Bord du Monde et des changements drastiques pour le système de butin.
Apex Legends lance sa saison Traque avec une carte Bord du Monde sublime et la refonte d'une Légende

La chasse est officiellement ouverte. Le 4 août prochain, Apex Legends déploie sa toute nouvelle saison sobrement intitulée Traque. À travers une bande-annonce de gameplay explosive, EA et Respawn Entertainment ont levé le voile sur les nouveautés qui attendent les joueurs. Au cœur de cette mise à jour, nous retrouvons une transformation radicale des mécaniques de traque, une carte emblématique revisitée et un rééquilibrage profond du système d'équipement.

Bloodhound devient le prédateur ultime

Fini le simple pistage, Bloodhound se transforme en une véritable machine de chasse redoutable. Les développeurs ont entièrement repensé ses capacités pour en faire le fer de lance de cette nouvelle saison. Sa compétence passive améliorée permet désormais de repérer les adversaires grâce à une trace lumineuse persistante au sol. Les corbeaux blancs bénéficient également d'une mise à niveau, il suffit de les regarder pour les activer, et leur portée de vol a été considérablement augmentée. La capacité tactique offre des scans corporels complets et prolongés, gardant les proies visibles plus longtemps.

bloodhound-buff

La véritable révolution réside dans sa nouvelle capacité ultime, la Cape du Faiseur d'Orages. Cette compétence permet de camoufler n'importe quelle Légende à proximité, offrant un bonus de vitesse et une vision des menaces. Respawn précise sa vision :

La nouvelle capacité ultime lance l'embuscade finale, permettant de camoufler n'importe quelle Légende à portée.

Bord du Monde sous un nouveau jour

La célèbre carte Bord du Monde s'offre une refonte visuelle et structurelle majeure. Plongée dans une ambiance nocturne, elle est désormais éclairée par de somptueuses aurores boréales et adopte une esthétique mythologique. Les joueurs devront s'adapter à trois nouveaux points d'intérêt majeurs. Le Climatiseur est remplacé par le Village oriental, reconnaissable à son immense maison longue. Le Campement cède sa place au Camp de guerre, conçu pour des affrontements intenses en arène fermée.

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Enfin, la Colonie arboricole introduit une nouvelle mécanique de mouvement vertical. Les vétérans seront ravis d'apprendre le retour de zones classiques comme l'Usine de tri et les Empilements de construction à Fragment. De son côté, Rampart a déménagé sa boutique Big Maude au sommet de Glissement de terrain.

Un butin repensé et des Légendes renforcées

nouveaux-objets-corrompus

Le système d'équipement subit un bouleversement majeur avec l'introduction des accessoires corrompus. Ces nouveaux objets offrent un pic de puissance en fin de partie, mais exigent un compromis stratégique de la part des joueurs. Pour rendre les affrontements plus directs, le système de pillage a été drastiquement simplifié. Les caisses de soutien, les caches explosives et le butin de faune sauvage disparaissent. Les développeurs souhaitent que nous passions moins de temps à fouiller et plus de temps à combattre. 

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Du côté des Légendes, Loba et Rampart reçoivent des améliorations significatives. Le Marché noir de Loba se recharge plus vite, tandis que sa capacité tactique gagne en vitesse et en distance. Rampart, quant à elle, devient beaucoup plus mobile lorsqu'elle utilise Sheila, et ses champs de force se déploient plus rapidement tout en encaissant davantage de dégâts. Cette saison Traque promet de redéfinir la façon de jouer à Apex Legends dès le début du mois d'août.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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