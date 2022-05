Apex Legends : Saison 13 Sauvetage, nouvelle légende et changements, les détails

Saison Sauvetage dans Apex Legends, les nouveautés

Newcastle, nouvelle Légende

Zone d'orage modiée

Changement pour le mode Ranked

Retour du mode Contrôle

Date de sortie de la saison Sauvetage

D'ici quelques jours, nous pourrons découvrir, laquelle apportera, comme toujours, son lot de nouveautés dans le battle royale de Respawn et EA. Cette saison ne verra pas l'arrivée de nouvelle carte,. Une nouvelle Légende,, fait également son arrivée, alors que le mode ranked est modifié, et que le mode Contrôle sera de retour.Nous vous proposons un retour sur tComme nous vous le disions,. Pour la première fois depuis très longtemps, il s'agit d'un personnage dont les capacités sont plutôt défensives, visant à protéger ses partenaires. Il pourra, par exemple, mettre en place un bouclier, ou encore recharger le shield des coéquipiers. En outre, côté histoire, nous savons que, et qu'il n'est pas la première personne à enfiler cette tenue, comme expliqué dans le trailer d'histoire à son sujet La quatrième carte du battle royale, située dans un environnement tropical, Zone d'orage, sera bien présente pour cette treizième saison, mais avec quelques modifications. Par exemple,, qui promet d'être riche en loot. Dans la même idée, des salles sont sorties de terre, des armureries pour être plus précis, dans lesquelles il est possible de trouver un équipement de haut niveau. Pour le récupérer, il faudra toutefois avoir vaincu des vagues d'ennemis en tout genre. Vous pouvez retrouver plus d'informations concernant les modifications de Zone d'orage dans cet article dédié Le. Comme expliqué par les développeurs, le but de ces modifications est d'encourager les joueurs à jouer en équipe, et non pas seulement pour leurs points. Par exemple, tous les joueurs recevront maintenant des points pour les éliminations effectuées par l'équipe. Il n'y aura d'ailleurs plus de limite de kill. Les assistances seront également davantage mises en avant, avec un délai passant de 10 à 15 secondes. Enfin, l'un des derniers changements majeurs est le fait que la rétrogradation des rangs sera activée.Introduit à l'occasion de la saison 12,. Cependant, il ne sera pas disponible dès l'arrivée de celle-ci, mais plus tard, durant le mois de juin. Plusieurs changements seront apportés, bien qu'ils n'aient pas encore été détaillés., par le biais de la mise à jour qui sera déployée à cette date. Nous reviendrons vers vous dès lors que de nouvelles informations seront partagées.