Apex Legends : Les changements de Zone d'orage pour la saison 13 Sauvetage révélés

Les changements de Zone d'orage pour la saison 13

Nouveau point d'intérêt

L'armurerie de l'IMC, nouvel événement PvE

Sans surprise, et comme cela avait été teasé par les développeurs, Zone d'orage va connaître quelques changements le 10 mai, date de sortie de la nouvelle saison d' Apex Legends . Il s'agit de la première mise à jour pour cette carte, la quatrième du battle royale, et les changements sont assez importants, comme vous pouvez le voir ci-dessous.Étant donné que Zone d'orage se trouve en plein milieu d'un océan, les créatures marines sont nombreuses.. Cette nouvelle zone, nommée la Créature terrassée, voit également débarquer l’unité ECHO, qui vient la nettoyer. D'ailleurs, cette dernière sera un lieu important pour trouver du loot de qualité, puisqu'il s'agit d'un carrefour majeur entre plusieurs points d'intérêt.La carcasse permet également à quiconque ose s'aventure à l'intérieur de retrouver du butin très intéressant, et vous pourrez profiter des différentes tyroliennes pour prendre la fuite ou engager le combat, d'autant que le sommet de celle-ci est une position préférentielle.Disponibles à plusieurs endroits de la carte,, mais à la suite de l'attaque de la créature, ces hangars sont remontés à la surface, remplis de butin, évidemment. Néanmoins, pour mettre la main sur ce magot,. Plus il y aura de Spectres éliminés, plus les récompenses seront intéressantes. Sachez que durant cette confrontation, les portes de l'armurerie seront fermées, pour ne pas que d'autres joueurs viennent gâcher la fête.Une fois vos affaires conclues, vous pourrez repartir par la porte ou vous éjecter dans le ciel, pour vous rendre dans un endroit plus intéressant.En plus de tout cela, divers changements pour améliorer la carte seront de la partie, que ce soit au niveau de l'optimisation ou de l'équilibrage. Tout cela sera à découvrir dès le 10 mai, date de sortie de la saison Sauvetage d'Apex Legends.