Apex Legends : Newcastle se dévoile à travers un trailer dédié

Nous savons officiellement, depuis quelques jours, que Newcastle est bel et bien la nouvelle Légende d'Apex Legends . Celui-ci s'était dévoilé aux yeux des joueurs par le biais d'une bande-annonce, montrant quelques-unes des nouveautés de cette saison 13, nommée Sauvage. Ce 28 avril, c'est, grâce à la série Histoires des Terres Sauvages.Dans cette vidéo nous pouvons voir Newcastle, une véritable star, tenter de rejoindre les Jeux Apex, en vain. Après moult échecs, ce dernier doit faire face à plusieurs difficultés et finit par se faire tuer,Jackson s'empare donc de l'armure de Newcastle, qu'il côtoie de temps en temps, pour s'élancer sur le champ de bataille pour revoir sa sœur.Nous en saurons plus à propos de Newcastle, et cette nouvelle saison, dans les jours à venir, puisque EA et Respawn partageront un peu plus d'informations. Nous savons toutefois que cette nouvelle Légende est plutôt défensive, permettant entre autres de transporter ses coéquipiers neutralisés. La sortie de la saison Sauvage, la treizième d' Apex Legends , est programmée pour ce 10 mai 2022.