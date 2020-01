Apex Legends : Revenant officialisé comme nouvelle Légende dans le trailer de lancement

Après un retournement de situation, la prochaine Légende qui intégrera le battle royale sera finalement Revenant, lequel a été présenté dans le trailer de lancement de la Saison 4.

Date de sortie Saison 4 Apex Legends

Electronic Arts et Respawn ont su surprendre les joueurs d' en annonçant, dans un premier temps, Forge comme nouvelle Légende . Cependant, un court teaser partagé il y a peu supposait que ce dernier ne serait finalement pas implanté en jeu, étant donné qu'il avait été assassiné. Suppositions qui se sont confirmées ce 30 janvier, à l'occasion de la publication du trailer de lancement, lequel met largement en avant, le bourreau de Forge.Dans cette bande-annonce, nous pouvons faire connaissance avec cet ancien tueur à gages, qui est désormais envahi par une extrême violence, le poussant à éliminer toutes les personnes qui l'ont transformé en la chose qu'il est devenu.Pour ce qui est de ses caractéristiques, il semble qu'il faille patienter avant d'en savoir davantage, mais sa description sur le site officiel indique que, « habité par la haine et aveuglé par la vengeance » utilise des capacités surnaturelles pour hanter ses ennemis. De plus, étant donné qu'il a assassiné Forge avec son bras qu'il transforme en dague, et que nous le voyons réitéré dans le trailer, il est possible que cette capacité soit disponible sur les champs de bataille.Pour pouvoir faire connaissance avec, mais aussi les nouveautés de laintitulée « Assimilation », à l'instar de la nouvelle arme, Sentinel, mais aussi du nouveau Passe de combat, il faudra patienter jusqu'au mardi 4 février. Electronic Arts et Respawn publieront un patch dans lequel ils répertorient tous les changements, améliorations et corrections de bugs, les développeurs dévoileront par la même occasion les caractéristiques de