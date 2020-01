Apex Legends : La Saison 4, Assimilation, arrive bientôt avec Forge, une nouvelle Légende, et le Sentinel, un fusil de précision

Quatre mois après l'arrivée de la précédente saison d'Apex Legends, les développeurs ont annoncé que la quatrième, appelée Assimilation, sera disponible dès le 4 février 2020, date du premier anniversaire du battle royale, et sera accompagnée d'une nouvelle Légende, Forge, d'un fusil de précision, le Sentinel, et d'un nouveau passe de combat proposant de nouvelles récompenses exclusives.

Forge, la nouvelle Légende

Nouveau passe de combat

Sentinel, le fusil de précision

Des surprises à la connexion pour le premier anniversaire

Le studio en charge du développement d', Respawn Entertainment, a annoncé, par l'intermédiaire du nouveau Devstream, l'arrivée, leprochain, de ladu battle royale. Bien évidemment, cette nouvelle saison, qui marquera également le premier anniversaire d', proposera son lot de nouveautés, parmi lesquelles nous retrouverons une douzième Légende, nommée, ainsi qu'une nouvelle arme, particulièrement intéressante pour les joueurs aimant évoluer à distance.En ce qui concerne cette nouvelle Légende, Tom Casiello, qui s'occupe de la création des personnages et de leur histoire, la définit comme étant un « bagarreur », soit « l'exact opposé de Crypto ». Dans l'univers d'Apex Legends,est un ancien champion MMA qui s'est lancé le défi de conquérir les Jeux Apex, tout en étant la première Légende à être soutenue et parrainée par la société Hammond Robotics, une marque de la franchise sœur d'Apex, Titanfall. Cette même entreprise pourra être à l'origine de quelques changements qui impacteront la carte Bord du Monde lors de la Saison 4.Même si de plus amples informations devraient être distillées dans les jours à venir, un certain dataminer, connu sous le pseudonyme de That1MiningGuy , a compilé quelques-unes des informations qu'il a trouvées au sujet de Forge. Selon lui, ce dernier est défini comme un grand bagarreur et ses compétences devraient, pour la plupart, être orientées pour des combats en mêlée. Les quelques informations glanées indiquent que le personnage sera doté d'un grappin à courte portée lequel attirera les ennemis ou pourra repousser ces derniers dans les airs. Forge devrait être capable de réaliser quelques combos, lui permettant de projeter ses ennemis dans les airs avant de les rabattre vers le sol, leur infligeant des dégâts supplémentaires. Bien évidemment, ces dernières informations ne resteront qu'à l'état de rumeurs tant qu'Electronic Arts et Respawn Entertainment n'auront strictement rien confirmé.Comme à chaque saison, un nouveau passe de combat sera rendu disponible pour les joueurs, leur permettant de gagner jusqu'à 100 objets totalement exclusifs incluant des skins légendaires, des packs Apex, des écrans de chargement, des packs musicaux et bien d'autres surprises.Particulièrement apprécié des joueurs, les fusils de précision accueilleront un nouveau membre appelé le Sentinel. Ce dernier sera capable de transpercer l'armure de vos ennemis vous rendant particulièrement puissant lors des Jeux Apex.Pour fêter dignement le premier anniversaire d'Apex Legends, les développeurs ont eu l'idée de proposer des cadeaux inédits aux joueurs qui se connecteront surlors du lancement de la, Assimilation le