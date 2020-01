Apex Legends : Revenant plutôt que Forge pour la Saison 4 ?

Après avoir donné de plus amples informations quant à la quatrième saison d'Apex Legends, EA et Respawn ont partagé un premier teaser pour le moins énigmatique.

Officialisée il y a peu, la quatrième saison d'Apex Legends , qui arrivera un an après sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One, le 4 février, promet son lot de nouveautés, comme une nouvelle Légende, du nom de, avec une arme inédite et, bien entendu,comprenant pas moins de 100 items exclusifs à récupérer.Si les joueurs attendent impatiemment de nouvelles informations, c'est un trailer assez énigmatique qui a été mis en ligne ce 27 janvier, lequel met en scène. Lors de cet entretien, Jimmie McCormick de son vrai nom, explique que Hammond Robotics lui a permis d'intégrer les Apex Legends, mais, alors que celui qui se défini comme le champion du peuple avec arrogance,De plus, sur le site officiel , la courte description de Forge est « Jamais vaincu (sauf une fois) », avec la mention R.I.P.,. Le teaser pourrait donc indiquer que la nouvelle Légende ne serait ni plus ni moins que Revenant, comme les rumeurs le suggèrent depuis quelque temps, et non pas Forge, comme ces derniers l'avaient indiqué lors de l'annonce de la Saison 4.Pour rappel, la, dont les informations partagées jusqu'à maintenant peuvent être retrouvées ici , sera lancée sur toutes les plateformes le 4 février prochain.