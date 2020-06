Apex Legends : Respawn souhaite proposer autant de contenu que possible, tout en gardant des conditions de travail saines

Les développeurs sont revenus sur l'ouverture du nouveau studio, devant permettre de créer plus de contenu pour Apex Legends, sans mettre en péril la santé des équipes.

Comme nous vous le rapportions il y a peu, Respawn a ouvert une nouvelle branche, à Vancouver, entièrement dédiée à Apex Legends . Dans une interview pour VG247 , Chad Grenier, le directeur du jeu, a révélé que cela faisait déjà un bout de temps que les locaux avaient ouvert, et comptent, à l'heure actuelle, une soixantaine de personnes, alors que l'objectif final est d'en regrouper entre « 80 et 85 ». Ce dernier explique que, en proposant une approche qui laisse le temps prendre le dessus sur toutes les autres choses, contrairement à d'autres studios.Nous apprenons donc que cette équipe (celle dédiée au battle royale) a « beaucoup de contenu en cours de développement » et que ses membres travaillent en étroite collaboration avec la branche basée en Californie. Qui plus est, grâce aux nouvelles têtes qui ont et vont rejoindre cette branche,L'une de ces premières nouveautés pourrait d'ailleurs être une carte, puisqu' une offre d'emploi publiée par Respawn y fait mention . Dans tous les cas, les développeurs souhaitent, bel et bien, faire perdurer Apex Legends , ce qui ne manquera pas de ravir la communauté.