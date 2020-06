Apex Legends : Respawn promet un « beau » portage sur Switch

Annoncé il y a peu, le portage d'Apex Legends sur Switch devrait proposer une expérience intéressante, digne de celle sur les autres plateformes selon Respawn.

Officialisé au début de l'EA Play,. Ce portage attendu est toutefois surveillé avec attention par Respawn qui ne souhaite pas proposer un produit en deçà des espérances, avec un downgrade important. Si l'on en croit les dires de, ce portage sera bien à la hauteur des attentes.Dans un entretien accordé à nos confrères de Gamespot , Chad Grenier a ainsi précisé que malgré les difficultés imposées par ce portage, le jeu « est vraiment très beau et tourne très bien » sur la Nintendo Switch. Il confirme également que quelques changements seront apportés pour qu'Apex Legends fonctionne parfaitement. Nous apprenons également que le motion control et les fonctions gyroscopiques devraient être de la partie. Les premiers tests sont actuellement en cours et le directeur créatif affirme même que le portage « en vaut la peine ».Apex Legends sera donc le deuxième battle royale « majeur », après Fortnite , à se rendre disponible sur Nintendo Switch. Nul doute que ce lancement sera positif pour Respawn et Electronic Arts et fera augmenter la communauté., tout comme la version Steam et le cross-play