Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Black Friday, notre partenaire de réductions monstres sur de nombreux titres, dont les derniers AAA, ainsi que sur les crédits FIFA.



Vous retrouverez l'entièreté des offres disponibles sur la page dédiée de l'événement « À l'occasion du célèbre, notre partenaire Instant Gaming vous fait profiter, l'instant de quelques heures,sur de nombreux titres, dont les derniers AAA, ainsi que sur lesVous retrouverez l'entièreté des offres disponibles sur la page dédiée de l'événement « Black Friday to Cyber Monday », ces réductions pouvant être l'occasion rêvée de jouer au dernier jeu du moment ou de préparer les cadeaux pour les fêtes de fin d'année !

Plus les saisons passent et plus les légendes sont nombreuses dans Apex Legends , puisque chaque nouvelle saison est l'occasion pour les joueurs d'en découvrir une nouvelle. La dernière en date n'est autre que Horizon, et cette dernière semble particulièrement séduire les joueurs. Dans le dernier épisode The Third Party: An Apex Legends podcast , le game designer, Daniel Klein, a souhaité nous en dire plusAinsi, nous retrouvons dans l'ordre suivant :, et. De belles surprises donc,, mais Daniel Klein explique que ses compétences poussent parfois les joueurs à le choisir pour s'amuser un peu, même s'il ne possède pas un taux de victoire très élevé. De plus, bien que Bloodhound fasse partie des personnages les plus intéressants à avoir dans son équipe, nous apprenons que son pourcentage de victoire est également faible.A contrario de Loba, qui ne figure pas dans ce classement, mais qui selon le game designer possède un taux de victoire en augmentation. Avec l'arrivée de la saison 7 et ses améliorations, de plus en plus de joueurs semblent la choisir.Pour rappel,, permettant de prendre part à un mode temporaire et de profiter de nouveaux skins. Pour découvrir notre tier list des légendes de la saison 7, rendez-vous ici