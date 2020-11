Apex Legends : Le mode Polaire Express de retour avec l'événement Holo-Fêtes de fin d'année

Événement Holo-Fêtes de fin d'année, les détails

Retour du mode Polaire Express

Nouveaux cosmétiques et promotions

Crystalline Perfection Skin Légendaire de Loba

Absolute Zero Skin Épique pour Horizon

Cool Operator Skin Rare pour Crypto

Solstice Skin Rare pour Bloodhound

Frozen Fury Skin Légendaire pour l'arme Spitfire

Cold Snap Skin Rare pour l'arme R99

Natural Fusion

Skin Légendaire pour l'arme L-Star



Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion des fêtes de fin d'année 2019, les joueurs d' Apex Legends avaient pu découvrir le mode Holo-Fêtes de Mirage. Il fait plus ou moins son retour en 2020, sous l'appellation, mais le principe reste le même. Le, des skins exclusifs et bien d'autres choses sont au programme.Du 1décembre au 4 janvier, les joueurs du battle royale vont pouvoir (re)découvrir ce mode qui n'a rien d'un battle royale. Trois équipes se battent sur Bord du Monde dans le but de contrôler le train, qui fait lui aussi son retour. Contrairement à l'an passé, le train s'arrêtera ici un certain moment, permettant d'adopter une tactique spéciale pour reprendre le contrôle de la zone et essayer de remporter la partie.Notez que vous n'avez pas besoin de chercher des équipements et des armes, puisque les joueurs arrivent directement avec certains objets, pour combattre rapidement. Le point de respawn est également modifié. Les joueurs auront maintenant un œil sur le champ de bataille.Outre ce mode temporaire, les joueurs pourront, comme toujours, profiter de nouveaux cosmétiques, mais aussi ceux de l'année dernière, pour enrichir leur inventaire. Voici une partie des skins qui pourront être récupérés durant la durée de l'événement :Finalement, dès maintenant et jusqu'à la fin de l'événement, chaque semaine permettra de récupérer des skins avec une petite réduction.Rendez-vous le 1er décembre pour prendre part à l'événement Holo-Fêtes de fin d'année dans