La date marquant la fin de saison 28 d'Apex Legends est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

La saison 28 d'Apex Legends, nommée Fissure, a été lancée le mardi 10 février 2026 et a vu débarquer, entre autres, quelques fonctionnalités comme les simili-fenêtres et le refonte de Fuse. Naturellement, un Passe de combat a été introduit, apportant une multitude de skins inédits. D'ailleurs, ce Passe de combat nous indique et confirme la date de fin de la saison 28 d'Apex Legends.

Quand se termine la saison 28 Fissure d'Apex Legends ?

Lorsque nous nous retrouvons en jeu et que nous allons dans la section liée au Passe de combat, nous pouvons effectivement remarquer qu'un message indique la fin de saison. Grâce à un simple calcul en fonction de la date à laquelle nous lisons le message, nous pouvons conclure que la saison 28 d'Apex Legends se terminera le mardi 5 mai 2026, ce qui coïncide parfaitement avec les habitudes d'Electronic Arts et Respawn, qui lancent les saisons tous les trois mois et, très souvent, les mardis. D'ailleurs, si nous regardons par rapport aux années précédentes, le battle royale a systématiquement accueilli une nouvelle saison au début du mois de mai.

Sans surprise, la saison aura durée environ trois mois, laissant le temps aux joueurs d'engranger le maximum d'XP pour débloquer toutes les récompenses du Passe de combat et tenter d'atteindre les traditionnels 110 niveaux pour récolter autant de récompenses exclusives. Sans oublier, pour celles et ceux qui jouent en compétitif, d'atteindre le rang le plus élevé.

Comme toujours, durant ces trois mois, des événements spéciaux ont lieu, avec également des récompenses exclusives à débloquer. Des mises à jour ont également été déployées, dont l'imposant patch de mi-saison, dans le but d'équilibrer le gameplay et résoudre le souci. Et cela semble avoir fonctionné, étant donné qu'Apex Legends a réussi à retrouver une part de son public ces dernières semaines.

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Pour ce qui est de la saison 29, nous aurons les premières informations d'ici quelques jours, avec un teasing puis différentes bandes-annonces afin de présenter les nouveautés de cette saison, comprenant, espérons-le, une nouvelle Légende. En attendant, vous pouvez toujours retrouver la feuille de route d'Apex Legends pour 2026.