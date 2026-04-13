Apex Legends de retour sur Steam, avec une nette hausse de l'affluence

Après une période de stagnation, Apex Legends connaît un regain de popularité spectaculaire sur Steam. En franchissant à nouveau la barre des 300 000 joueurs simultanés, le battle royale prouve que la transparence et les efforts de Respawn Entertainment portent enfin leurs fruits.
Lancé par surprise en février 2019, Apex Legends a toujours su se maintenir dans le peloton de tête des jeux les plus populaires
. En perte de vitesse depuis plusieurs mois, il semblerait que la tendance commence à s'inverser, à l'heure où la concurrence n'a jamais été aussi féroce. Cela faisait deux ans que le battle royale n'avait pas été aussi populaire sur Steam.
Un cap symbolique franchi sur Steam
Récemment, le jeu a de nouveau brisé la barre des 300 000 joueurs connectés simultanément sur la plateforme de Valve pour la première fois depuis de nombreux mois
. Il faut effectivement remonter à août 2024 pour voir autant de joueurs réunis sur Apex Legends, via Steam. Ce pic d'affluence est particulièrement remarquable puisqu'il survient en plein milieu de la saison 28, une période où l'engagement des joueurs a plutôt tendance à s'essouffler d'ordinaire au profit de nouvelles sorties
.
Si les statistiques de Steam ne font pas tout, elles traduisent ici une dynamique extrêmement positive. Les lancements des dernières saisons avaient en effet enregistré des baisses successives, la saison 28 ayant même connu le démarrage le plus timide depuis le début de l'année 2021
. Mais depuis ce lancement poussif, la fréquentation a bondi de 50 %, témoignant d'une rétention exceptionnelle des utilisateurs.
La transparence comme arme secrète
Ce regain de forme ne doit absolument rien au hasard. Ces derniers mois, le studio de développement a opté pour une communication franche et directe avec sa communauté. Les équipes n'hésitent plus à aborder publiquement les problèmes de serveurs ou les vagues de triche qui gangrènent souvent les jeux compétitifs
. En multipliant les bannissements de joueurs utilisant des logiciels tiers, les créateurs ont su regagner la confiance des joueurs. Les sessions de questions-réponses organisées sur les forums officiels ont également permis de récolter de précieux retours et de rassurer les joueurs sur l'avenir du titre.
Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Reddit
, l'ambiance est au beau fixe, un fait assez rare pour être souligné dans l'industrie. De nombreux joueurs expérimentés affirment être revenus sur le jeu après une ou deux années d'absenc
e, louant les nombreuses améliorations de confort de jeu déployées ces six derniers mois.
Respawn s'est concentré sur l'équilibrage des armes et des personnages pour les rendre viables et amusants, plutôt que d'ajouter aveuglément du nouveau contenu.
Ce témoignage d'un utilisateur illustre parfaitement le sentiment général de la base de joueurs. L'ajout d'une collaboration très remarquée avec la franchise Gundam
a également contribué à cet engouement récent. Dans un marché multijoueur ultra-concurrentiel, face à des mastodontes comme PUBG
, Fortnite
, voire ARC Raiders
, Apex Legends démontre avec brio qu'une écoute attentive de la communauté reste la meilleure stratégie pour perdurer et prospérer
.
commentaire (1)
Eh beh qui l'eut cru y'a encore quelques semaines, apex n'est peut-être pas mort au final, hâte de voir la prochaine saison