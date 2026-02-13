Deux nouvelles Légendes et une refonte majeure : le programme d'Apex Legends pour 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 février 2026 à 16h03
Respawn Entertainment vient de dévoiler sa feuille de route annuelle pour Apex Legends, promettant deux nouveaux personnages et des refontes majeures. Pourtant, cette annonce survient dans un climat tendu, alors que la grogne des joueurs s'intensifie face aux récents changements du mode classé et au manque de contenu narratif.
Deux nouvelles Légendes et une refonte majeure : le programme d'Apex Legends pour 2026
Alors que la saison 28 vient tout juste d'être lancée, Respawn Entertainment tente de tracer l'avenir de son célèbre Battle Royale. Dans une récente vidéo de présentation, le studio a levé le voile sur le contenu à venir pour l'année 2026 (et début 2027), confirmant l'arrivée de deux nouvelles Légendes jouables ainsi qu'une mise à jour majeure de la carte. Si les détails restent encore flous, nous savons déjà que le prochain personnage, de la classe Escarmouche, débarquera lors de la saison 29 en mai prochain. La seconde Légende, quant à elle, est prévue pour la saison 32, programmée pour février 2027. Selon les développeurs, ces ajouts ont pour vocation de « bousculer la façon de construire votre escouade et de trouver de nouvelles manières d'aborder les combats ensemble ». Une promesse nécessaire, sachant que la dernière Légende en date, Sparrow, a rejoint le casting il y a près d'un an.

Une grogne grandissante autour du mode classé

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Outre les nouveaux personnages, Respawn a promis des refontes pour les héros existants, une révision du système de butin et des efforts sur la fiabilité du jeu. Cependant, ces annonces peinent à apaiser une communauté actuellement très critique envers la dernière mise à jour saisonnière. Le point de friction majeur concerne le mode classé. Les développeurs ont supprimé les zones de largage contrôlées, qui assignaient des points d'intérêt spécifiques aux escouades, pour revenir au système classique du vaisseau de largage. Une décision qui, selon les joueurs, a réintroduit un chaos indésirable et aléatoire dans les parties compétitives.

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De plus, le mode Wildcard souffre de bugs techniques gênants, avec des joueurs réapparaissant hors de la carte sans possibilité de revenir au combat. L'absence de nouvelle narration ou de développement de l'histoire des personnages est également pointée du doigt, laissant les amateurs de l'univers sur leur faim.

La concurrence met la pression sur Respawn

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Les nouveautés attendues en 2026 et début 2027 dans Apex Legends.

Il est difficile d'ignorer le contraste saisissant entre cette réception tiède et l'enthousiasme généré par la concurrence. Overwatch, par exemple, vient d'opérer un changement d'image complet et a détaillé une année entière de contenu incluant dix nouveaux personnages, lui permettant de vivre une seconde jeunesse. Face à des rivaux agressifs comme le titre de Blizzard ou la montée en puissance de Deadlock, Apex Legends se retrouve dans une position délicate.

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Les réactions sur YouTube et les réseaux sociaux témoignent d'une lassitude certaine, les joueurs semblent aujourd'hui insensibles aux promesses lointaines et attendent des solutions concrètes aux problèmes actuels. L'année 2026 sera donc cruciale pour Respawn, qui devra prouver qu'Apex a encore sa place au sommet du genre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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