Apex Legends : Pathfinder va bientôt profiter d'une nouvelle capacité passive

En plus d'ajouter, chaque saison, une nouvelle légende, Respawn retravaille, quand cela est nécessaire, celles déjà présentes en jeu, pour garder un certain équilibre. Ces derniers mois, plusieurs personnages ont été modifiés, et si nous savons que Lifeline le sera avec le lancement de la saison 9 , l'icôniqueva lui aussi être au cœur d'un changement, bien que les détails soient encore minces.À l'occasion d'un événement ouvert à la presse pour la présentation de la saison 9 d' Apex Legends , un rédacteur de Sirus Gaming a demandé siallait être amélioré, ce à quoi le studio a répondu qu'. Malheureusement, le studio n'a pas expliqué quelle serait cette nouvelle capacité, qui remplacera donc celle permettant de voir la zone suivante grâce aux balises, ni quand nous sommes susceptibles de la voir arriver en jeu. Néanmoins, il semble peu probable qu'elle arrive pour ce début de saison 9, étant donné que Respawn ne s'est pas étalé sur le sujet.En attendant d'en savoir un peu plus, nous rappelons que la saison 9 arrive ce 4 mai et apportera, en plus de Valkyrie, le mode Arène, où deux équipes de trois joueurs s'affronte durant plusieurs manches. Vous retrouverez plus de détails ici