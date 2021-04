Apex Legends détaille son mode Arène, jouable en 3v3

Mode Arène dans Apex Legends

Infliger 3-0 ou 3-1 à l'équipe adverse vous permet de gagner.

Gagner 3-2 ou 4-3 ne vous permet pas de remporter la partie, il faudra pour cela attendre 4-2 ou 5-3. Respawn explique que ce système permet qu'une partie déséquilibrée soit vite finie, sans ennuyer l'équipe gagnante ou perdante.



Depuis quelques mois, les rumeurs d'un mode opposant deux équipes de trois joueurs sur Apex Legends fusaient. Il y a peu, Respawn avait teasé ce mode, qui a été plus largement présenté, quelques jours avant son arrivée dans le battle royale.L'objectif de ce nouveau mode est somme toute assez simple :. La partie se fera au meilleur des neuf manches, sauf si vous arrivez à avoir deux manches d'avance à partir de la troisième. Pour ne pas être perdu, voici quelques explications plus simples :Si jamais les deux équipes sont à égalité à la fin du huitième round (4-4) une mort subite est lancée, avec une manche plus nerveuse. L'équipe gagnante remporte la partie.Pour tenter de vaincre vos adversaires, avant chaque round,, qu'il sera possible d'améliorer. La monnaie utilisée, la même pour crafter des objets dans le battle royale, sera gagnée en cours de partie, selon les performances. Bien évidemment, les ultimes et autres capacités seront toujours là pour vous donner un avantage, mais il faudra les utiliser intelligemment, puisqu'ils ne se rechargent pas comme dans une partie normale. Toutefois, il sera possible d'acheter des recharges, comme dans VALORANT.Concernant le champ de bataille,. Respawn nous a également confirmé que d'autres seront ajoutées à l'avenir pour entrer dans une rotation avec celles déjà existantes.Le mode Arène sera jouable dès le lancement de la saison 9 d' Apex Legends , le 4 mai.