Apex Legends : Pas de cross-progression avant l'année prochaine

Plus difficile que ça en a l'air

[La cross-progression arrivera] l'année prochaine.



C'est un casse-tête très complexe. Il y a non seulement la question technique de fusionner des comptes actifs, mais il y a aussi des dimensions légales et contractuelles qui touchent aux achats sur chaque plateforme. Chaque région possède ses propres lois. C'est un pétrin. Mais on y travaille et on est déterminés à la mettre en place.

Horizon 2022 pour la cross-progression

? C'est une question épineuse pour les équipes de développement maisS'il est bien un point sur lequel la communauté d'Apex Legends peut se considérer chanceuse, c'est sur la communication que le studio derrière le jeu met en place régulièrement. En effet, Le subreddit r/apexlegends accueille presque tous les mois des séances d'AMA, ou Ask Me Anything - traduisez Demandez-moi ce que vous voulez - où les membres de la communauté peuvent tout simplement parler directement à des développeurs.Dans un AMA organisé à l’occasion de la sortie de la saison 10 : Emergence , l'année prochaine est une fourchette très large alors que l'on est encore à mi-chemin dans l'année 2021 et que, on se souvient par ailleurs qu' ils avaient dû revoir leurs calendriers à cause des diverses attaques qu'Apex et Titanfall ont rencontrées cette année Pour rappel, en plus de permettre de sauter d'une plateforme à l'autre en gardant les mêmes statistiques et inventaires, il permet surtout aux joueurs qui ont changé de plateforme, par exemple allant de la PS4 au PC après plusieurs saisons sur la console,Une fonctionnalité, on l'aura compris, très utile qui tarde à arriver alors que le cross-play a déjà été activé depuis quelques saisons et que