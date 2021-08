Apex Legends atteint les 13 millions de joueurs actifs par semaine

Les trois derniers événements en jeu ont entraîné le plus grand nombre de joueurs pour les événements à ce jour.

Le battle royale d'se porte mieux que jamais, pour preuve les derniers chiffres dévoilés par le studio. Cette année a été plus que bénéfique pour, et la sortie de sa saison 8, en février dernier, y a beaucoup contribué. Selon les dernières statistiques, le jeu a en effet vu son nombre moyen de joueurs surpasser de 70 000 à 120 000 d'après le site Steam Charts Depuis,a accueilli sa saison 9 et a, encore une fois, battu plusieurs records. Lors de l'appel aux investisseurs dans le cadre du bilan financier trimestriel,, PDG d', a apporté quelques précisions, en déclarant qu'a atteint une moyenne de plus de 13 millions de joueurs actifs par semaine. Par ailleurs, chacune des saisons a établi des records de pics de joueurs, et ce, quotidiennement.Concernant l'aspect financier, selon le directeur de l'exploitation, le studio a réalisé un chiffre d'affaires net de 1,55 milliard de dollars, ainsi que des recettes nettes de 1,34 milliard de dollars ce trimestre.Par ailleurs, Mass Effect Legendary Edition , It Takes Two ainsi que d'autres services en direct ont également permis au studio d'augmenter les chiffres, bien qu'il soit difficile d'estimer à quelle hauteur Apex Legends a généré à ces derniers.Pour rappel, Apex Legends est disponible sur les consoles Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC.