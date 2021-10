Apex Legends : La prochaine carte teasée en jeu ?

First look at a new map for Apex Legends?



Image of a beach with palm trees now visible on the first screen in the Olympus pod



Tropical map pic.twitter.com/okfiHTY4P0 — Alpha Intel (@alphaINTEL) October 16, 2021

Un an après l'arrivée d'Olympus, la troisième carte d'Apex Legends, les joueurs attendent impatiemment la nouvelle. Cela fait déjà de longs mois que des rumeurs sur une carte tropicale vont et viennent sur la toile , et il se pourrait que son moment soit enfin arrivé. En jeu, et plus précisément sur la carte Olympus justement, du côté est, là où un bâtiment est apparu il y a quelques semaines,En la regardant d'un peu plus près,Cela pourrait être une simple coïncidence, mais compte tenu des rumeurs sur cette carte et le passif des développeurs sur la façon de teaser ses nouveautés,S'il s'agit bel et bien, nous en saurons plus très vite, puisque la prochaine saison d'Apex Legends est censée arriver au début du mois de novembre. En attendant, nous rappelons qu'un événement spécial Halloween est disponible, dont tous les détails peuvent être retrouvés ici