Apex Legends fête Halloween avec l'événement Monsters Within

Événement Monsters Within dans Apex Legends

Chaque mois d'octobre, de nombreux jeux proposent à leur communauté un événement spécial afin de célébrer la fête horrifique qu'est Halloween. Ce n'est pas la première fois qu'profite de l'occasion pour apporter du contenu à son battle royale, et pour cette année 2021, plusieurs nouveautés sont attendues.Respawn et Electronic Arts viennent d'annoncer tous les détails de l'événement spécial Halloween, qui ne laissera pas les joueurs sur leur faim. Ces derniers pourront en effet profiter d', est assez ouverte et propose peu de couvertures. Le travail d'équipe sera essentiel pour obtenir la victoire finale. Avec les positions en hauteur et les possibilités de flanquer, certaines opportunités seront bonnes à saisir.L'autre ajout majeur de cet événement est un retour, celui du. Ici, lorsque vous mourrez, vous ne devenez pas un simple spectateur, étant donné que vous avez la possibilité d'aider votre équipe en mettant des bâtons dans les roues de vos adversaires. En tant que fantôme, vos vies sont illimitées. Vous êtes éliminé une fois que la squad complète est tuée.Naturellement, de nombreux skins pourront être récupérés par les joueurs, en remportant des points durant les parties lors de l'événement. Trois semaines de récompenses sont prévues, comme le montre l'image ci-dessous. Des packs spéciaux et quelques promotions, à l'occasion du Dia de los Muertos, fête mexicaine très populaire, seront également à retrouver dans la boutique.L'événement Monsters Within spécial Halloween débute ce 12 octobre dans Apex Legends et se terminera le 2 novembre.