Apex Legends : La prochaine carte, « Tropics » devrait avoir des Tridents

New Map - "TROPICS" will have Tidents, these can be differentiated through their dirt splashes.

More Info on vid soon :) pic.twitter.com/vipMWMqliz — Garret (@GarretLeaks) July 18, 2021

Avec le lancement de la saison 7, en fin d'année 2020, les joueurs d' Apex Legends ont pu découvrir deux nouveautés majeures :. Près de neuf mois plus tard et trois saisons, nous pourrions voir une nouvelle carte être introduite, celle qui a fuité lors de l'été 2020 , avec une nouvelle version des Tridents.La carte en question a été repérée, pour la première fois, en août 2020 sous le nom de code « Tropic Island » et serait maintenant nommée « Tropics » en version originale, selon les informations du dataminer Garret., avec des éclaboussures et marques d'usure sur sa carrosserie, probablement à cause de l'environnement de cette nouvelle carte.En outre, quelques détails ont été partagés sur « Tropics », qui devrait posséder des « plantes extraterrestres », pouvant d'ailleurs avant un rôle, mais la carte devrait aussi se trouver sur la planète Gaea, dont sont issus Rampart, Caustic et Crypto. Respawn a en effet pour habitude d'ajouter des cartes dont les Légendes sont originaires.Si ces s'informations s'avèrent,