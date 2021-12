Apex Legends : La Légende de la saison 12 pourrait être Mad Maggie, une nouvelle carte pour l'Arène en fuite

Mad Maggie, nouvelle Légende ?

Un peu plus d'un mois après l'arrivée de la saison Évasion sur Apex Legends , l'une des plus importantes en termes de contenu de ces derniers mois, avec une nouvelle carte, les joueurs du battle royale peuvent profiter d'un événement de collection jusqu'au 21 décembre, donnant, par exemple, la possibilité de mettre la main sur le set Heritage de Wattson. À la suite de la publication de la mise à jour (le patch notes ici ), les dataminers n'ont évidemment pas manqué de fouiller les fichiers du jeu, et ont fait des trouvailles intéressantes.Comme l'a révélé HumanSAS,. Personnage connu dans l'univers, il s'agit d'une amie proche de Fuse, introduit il y a quelques mois, avec lequel elle s'est disputée lors de son annonce de rejoindre les jeux d'Apex. Supposée morte, elle pourrait bel et bien être introduite, si les rumeurs s'avèrent.Les amateurs du mode Arène, qui sont très nombreux, devraient accueillir une nouvelle carte, laquelle est sans surprise proche de l'aspect de Zone d'orage. Il s'agit d'une île, avec, en fond, un Léviathan, alors que de mystérieux œufs sont présents sur une partie de l'île.. Deux écrans de chargement ont été partagés sur Twitter par Shrugtal , réputé pour sa fiabilité.Bien évidemment, que ce soit pour l'une ou l'autre des informations, il faut les prendre avec des pincettes, même si elles sont fiables. Nous en saurons un peu plus d'ici la fin du mois de janvier, moment où Respawn et EA devraient commencer leur teasing pour cette saison 12, qui marquera les trois ans de la sortie d'Apex Legends.