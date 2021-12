Apex Legends annonce Piraterie, nouvel événement de collection

Événement Piraterie dans Apex Legends

Respawn et Electronic Arts ont annoncé un nouvel événement de collection pour cette fin d'année 2021, nommée Piraterie. En plus d'innombrables skins inédits pour plusieurs légendes, Wattson pourra, enfin, profiter de son set Heritage. Comme chaque fois à cette période, le mode Polaire Express fait son grand retour, avec de légères modifications.Comme nous vous le disions,. Ce mode permet à trois escouades de s'affronter à bord du train de Bord du Monde, toujours dans le but d'être la dernière équipe en vie. Toutefois, pour cette nouvelle version, les développeurs ont fait le choix de permettre aux joueurs de choisir leur équipement avant le début de la partie. Pour le reste, les nouveautés implantées l'an passé (arrêt du train et possibilité de choisir plus ou moins son respawn) sont conservées.Bien évidemment, une nouvelle série de skins arrive avec cet événement de collection. Que ce soit pour Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson et Wraith, de nombreux cosmétiques exclusifs pourront être débloqués au fil de ces deux semaines de festivités. Des défis seront proposés aux joueurs pour récupérer des points et ainsi accéder à certaines récompenses.Enfin, pour conclure au niveau des spécificités de l', le. En débloquant les 24 cosmétiques de sa collection, vous mettrez en effet la main sur le Lecteur énergétique.. En parallèle, une mise à jour sera déployée, apportant quelques corrections.