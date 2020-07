Apex Legends : Des idées prêtes jusqu'à la saison 12, une sortie sur next-gen se profile

Respawn semble voir très loin pour Apex Legends, puisque les prochaines saisons semblent déjà établies, alors qu'un portage sur PS5 et Xbox Series X est, logiquement, un objectif.

Nous sommes excités pour ça (les consoles next-gen). Nous avons regardé la révélation de la PS5 et ça nous a séduits, donc même si nous n’avons aucune annonce à faire, nous voulons apporter le jeu au plus grand nombre de joueurs possible... Nous allons voir ce qui se passera dans le futur.

En 18 mois,a réussi à se faire un vrai nom dans le milieu vidéoludique, devenant un cador du genre battle royale. Avec une communauté rassemblant des dizaines de millions de joueurs, le titre de Respawn a encore de beaux jours devant lui, et les développeurs en sont bien conscients. Dans une interview avec Gamesradar , Chad Grenier, directeur du jeu, a précisé la vision du studio sur le long terme.Il a, par exemple, indiqué que les scénaristes aimaient raconter l'histoire d'et qu'il n'était donc pas impossible de revoir Forge, personnage annoncé avant le lancement de la saison 4 qui a finalement été tué par Revenant , faire son grand retour. L'afflux d'idées est tel, que. De ce fait, nous apprenons par ce dernier que des tests en interne sont réalisées sur « de nouvelles légendes, des changements de cartes et de contenu jusqu'à la saison 12 », mais Chad Grenier ne peut évidemment pas nous en dire davantage.Le game director s'est également exprimé sur le portage sur Nintendo Switch, qui se veut très prometteur.. Finalement, Chad Grenier a touché quelques mots à propos de la version Xbox Series X et PlayStation 5, dont la sortie n'est pas officielle, mais le projet est bel et bien en vie.Travailler sur ce portage prend du temps selon l'intéressé, notamment à cause du cross-play ( qui arrivera cet automne ), qui demande une grosse part de travail sur la partie de l'interface utilisateur. En d'autres termes, si tout se passe bien et comme il fallait s'y attendre,, même si une sortie plus tard (après celle des consoles) semble à prévoir.